Afrique de l'Ouest: 2e édition d'un tournoi "Football Solidaire" des Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest, le 3 février

Dakar — Les Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest annoncent organiser dimanche 3 février, la 2e édition d'un tournoi dénommé "Football Solidaire" et dont les recettes "sont entièrement destinées à offrir des bourses scolaires".

Ce tournoi se déroulera au "Complexe SOW Foot", derrière Central Park (ex centre commercial 4C), à partir de 9h, précise un communiqué.

"A travers cet évènement, les Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest veulent prôner la pratique régulière d'une activité sportive, vecteur de bien-être et de bonne santé, déclencher un éveil et une sensibilité de la population sénégalaise à la solidarité et participer à la hausse du taux d'éducation des enfants et jeunes surtout dans les zones et milieux défavorisés", peut-on lire.

Les postulants sont appelés à "former des équipes de 5 joueurs avec ses ami(es), camarades de classe, collègues... et s'inscrire sur les différentes plateformes en ligne Football Solidaire (... )", indique le communiqué.

Les Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest, présentes au Sénégal depuis 1963, sont engagées dans l'éducation des enfants et jeunes issus de milieux défavorisés "pour leur développement intégral et celui de leur société".

L'organisme réunit ainsi 26 institutions éducatives et sociales situées dans les régions de Dakar (Thiaroye et Sam Sam), Fatick (Sokone, Karang, Toubacouta et Keur Aliou Guèye), Kolda (Mampatim) et Ziguinchor (Oussouye et Mlomp).