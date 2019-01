Algérie: Oran - Arrestation de 7 personnes impliquées dans deux affaires de cambiolage

Oran — Les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont réussi, dernièrement, à appréhender 7 personnes impliquées dans deux affaires distinctes de cambriolage lors desquels les malfaiteurs ont dérobé une somme globale de 17 millions de dinars, 4.000 euros, ainsi que des bijoux et autres effets, a-t-on appris vendredi, de ce corps de sécurité.

Les services de la 4ème sûreté urbaine ont arrêté, 4 personnes dans une affaire de cambriolage d'une habitation, et qui ont dérobé une somme de 8 millions de dinars et 4.000 euros, ainsi que des bijoux, indique la même source. L'enquête a été enclenchée suite à la plainte déposée par la victime et aboutit, en premier lieu, à l'arrestation de 2 personnes âgées de 21 et 25 ans.

Un 3ème complice, âgé de 34 ans, a été également arrêté, en possession d'une somme de 600.000 DA, précise-t-on. Poursuivant leur enquête, les policiers ont réussi à appréhender un quatrième individu, âgé de 28 ans, et à récupérer des objets volés, notamment des appareils photos et des bijoux, ajoute la même source.

Par ailleurs, les services de la 9e sûreté urbaine ont démantelé une bande de malfaiteurs composée de 3 personnes impliquées dans une affaire de cambriolage de 9 millions DA et d'autres objets, indiquent les mêmes services. Suite à l'enquête enclenchée après la plainte déposée par la victime, faisant état du vol de 9 millions DA, des téléphones mobiles et un ordinateur, entre autres, 2 jeunes femmes, âgées de 20 et 24 ans, ont été arrêtées.

Les policiers ont pu récupérer une somme de 2,57 millions DA et les deux téléphones mobiles de la victime et ont procédé à l'arrestation d'une 3ème personne, âgée de 33 ans, qui n'est autre que le chauffeur de la voiture ayant servi dans le cambriolage et sur lequel une somme de 105.000 DA a été trouvée, précisent la même source.

Après la perquisition du domicile de ce dernier, les policiers ont récupéré une somme de 3,3 millions DA et autres objets volés, a-t-on fait savoir de même source. Les 7 personnes arrêtées ont été présentées devant le parquet et ont été placés sous mandat de dépôt.