Sénégal: Emploi des jeunes - Schneider Electric et PSE-J arment 100 jeunes

Dans le cadre de son partenariat avec le Programme sénégalais pour l'entreprenariat des jeunes (PSE-J), Schneider Electric a participé au lancement d'une plateforme d'innovation qui répondra aux besoins du pays en matière de formation à l'entreprenariat, aux nouvelles technologies et dans le domaine de l'électricité.

Ce sont ainsi une centaine de jeunes qui pourront trouver leur voie et intégrer le marché du travail avec de fortes compétences théoriques et pratiques en électricité.

Selon un communiqué, la plateforme d'innovation du Programme sénégalais pour l'entreprenariat des jeunes (PSE-J) a été lancé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Tew Niane, du ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent, Cheikh Kanté, de la directrice générale du PSE-J,Aminata Sall Diallo, du directeur de Schneider Electric Sénégal, Oumar Thiam, et de la responsable Formation et Entrepreneuriat Afrique du programme Accès à l'énergie de Schneider Electric, Diane Le Goff.

Le PSE-J est un programme complémentaire au Plan Sénégal Emergent, la feuille de route pour le développement du Sénégal. Sa nouvelle plateforme d'innovation est constituée d'un espace pédagogique, d'un laboratoire de formation et de recherche en énergies renouvelables et d'un laboratoire dédié aux objets connectés et à l'intelligence artificielle.

Elle sera un outil essentiel pour répondre aux missions du programme : former à l'entrepreneuriat et aux savoir-faire dans les domaines prioritaires de l'économie du Sénégal et accompagner des créateurs d'entreprises.

Le PSE-J dispose également pour cela d'experts, d'outils pédagogiques innovants et d'une couveuse d'entreprises.

Lors de sa première année d'existence (2016-2017), le PSE-J a permis la création de 1 000 emplois, de 97 entreprises dont 64 ont commencé leur activité, et l'incubation de 200 entreprises.

En 2018, la Fondation Schneider Electric a noué un partenariat avec le PSE-J afin de soutenir ses actions dans le développement d'une filière énergie.

Il a été identifié qu'une formation technique et entrepreneuriale permettrait à des jeunes d'origine sociale modeste de s'installer comme électriciens/réparateurs ou revendeurs dans le secteur formel.

C'est ainsi que Schneider Electric s'est engagé à partager du contenu de formation technique, à équiper un laboratoire technique dédié au programme de formation et à la couveuse, à former des formateurs pour le personnel de la filière énergie et à soutenir la formation à l'entrepreneuriat.

« Nous remercions Schneider Electric qui nous a doté de matériel didactique et de recherche dans un domaine aussi stratégique que l'énergie et qui nous accompagne dans la voie de l'excellence grâce à son expertise reconnue mondialement », a déclaré Aminata Sall Diallo, la directrice générale du PSE-J.

« Notre partenariat avec le PSE-J répond à notre engagement de contribuer à réduire la fracture énergétique partout dans le monde », a expliqué Oumar Thiam, directeur de Schneider Electric Sénégal.

« Il nous semble également important d'aider les jeunes à se former aux métiers de l'électricité et à créer leur entreprise, ainsi que, plus généralement, à sensibiliser le plus grand nombre au développement durable.

En effet, l'avenir se construit maintenant. C'est pourquoi nos formations portent sur les technologies solaires, sur la gestion optimisée des énergies renouvelables décentralisées, sur l'efficacité énergétique.

Les jeunes ainsi formés seront à même de répondre aux enjeux environnementaux et économiques », a-t-il ajouté.

Diane Le Goff, responsable Formation et Entrepreneuriat Afrique du programme Accès à l'énergie de Schneider Electric, a précisé : « Des volontaires de Schneider Electric Teachers* interviendront pour former les formateurs et mettre en place le laboratoire technique.

L'idée est aussi de développer des liens avec notre Ecole des métiers de l'Energie, basée à Grenoble, en France, en favorisant les échanges entre enseignants et les partages de supports pédagogiques ».