Tunisie: « Rien ne sera entrepris contre la volonté des Tunisiens »

Et ce choix signifiant que la Tunisie est un pays démocratique, libre et ouvert a un coût social et engendre des comportements nouveaux auxquels tous, en premier les gouvernants, se doivent de s'habituer.

Il s'agit des mouvements d'opposition, de contestation et de mécontentement à travers lesquels les citoyens manifestent leur participation à la vie politique, pour dire leur soutien aux gouvernants ou leur désapprobation de la politique suivie.

Et dans les pays où les expériences démocratiques sont encore jeunes, il faut du temps pour que les gens s'initient aux pratiques démocratiques dont en premier lieu le droit de manifester son désaccord, mais dans un contexte pacifique et civilisationnel.

Youssef Chahed, chef du gouvernement, sait de quoi il parle quand il affirme dans une interview accordée à CNN que «manifester dans la rue prouve que la Tunisie est une démocratie et qu'instaurer la démocratie prend du temps», ce qui revient à dire que les Tunisiens sont en train de s'habituer à l'exercice de leur droit absolu à la participation à l'édification du devenir de leur pays.

Et l'édification de cet avenir commande la mise en œuvre des réformes nécessaires à la pérennité du projet démocratique que les Tunisiens s'emploient à réaliser ensemble même s'il existe des dissensions sur la manière à suivre pour le mettre en place.

Le chef du gouvernement est clair et précis : «Nous ne mettons pas en place les réformes à cause de la pression du FMI, car le pays a besoin de réduire son déficit, de générer de la croissance et de créer des emplois».

Les réformes en question que d'aucuns présentent comme les directives ou les ordres du FMI sont en réalité incontournables. «C'est bien le prix à payer, a souligné le chef du gouvernement, pour faire face à la situation très difficile dont souffre l'économie tunisienne ces dernières années».

Sauf que ces réformes qu'on qualifie de douloureuses ne seront pas imposées contre la volonté des Tunisiens mais avec leur acceptation et leur conviction qu'elles constituent le meilleur choix à prendre.

Le chef du gouvernement affirme : «Nous misons sur le dialogue et les discussions mais aussi sur la sécurité et la prise en compte des besoins sociaux des Tunisiens les plus vulnérables».

L'engagement est on ne peut plus clair et transparent : rien ne sera entrepris contre la volonté des Tunisiens et sans que leurs représentants n'y soient associés et n'y adhèrent.

De plus, les réformes qui seront décidées prendront en compte les intérêts des catégories sociales considérées comme les plus vulnérables, c'est-à-dire les acquis dont elles profitent déjà seront préservés et seront même renforcés, contrairement à ceux qui prophétisent que ces catégories seront livrées à leur sort.