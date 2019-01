Algérie: Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Alger — Un terroriste s'est rendu, jeudi, aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d'une mitrailleuse de type Dictariov et d'une quantité de munitions, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, un (01) terroriste s'est rendu, le 24 janvier 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset/6 RM, en possession d'une (01) mitrailleuse de type Dictariov et d'une quantité de munitions. Il s'agit du terroriste Mehdjoubi Ahmed, dit +Hamza+, qui avait rejoint les groupes terroristes en 2011", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à In Amenas/4eRM, Ain Temouchent et Relizane/2eRM et Sétif/5eRM, six (06) narcotrafiquants en possession d'une quantité considérable de kif traité s'élevant à 261,8 kilogrammes, 990 comprimés psychotropes et un (01) véhicule".

Par ailleurs et au niveau de la 6me Région militaire, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Bordj Badji Mokhtar, quatre (04) contrebandiers et saisi 30.12 tonnes de denrées alimentaires, 15420 litres d'huile de table à bord de huit (08) camions, ainsi que l'arrestation de six (06) orpailleurs et la saisi d'un (01) groupe électrogène et un (01) marteau piqueur, de même des tentatives de contrebande de 89974 litres de carburant ont été mis en échec à Bordj Badji Mokhtar/6eRM et Souk-ahras, Tébessa et El-taref/5eRM".

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté un (01) organisateur d'émigration clandestine à Oran/2eRM", ajoute le communiqué.