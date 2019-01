Cote d'Ivoire: Fonction publique - Issa Coulibaly invite les syndicats à plus de responsabilité

Le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, a eu une rencontre d'échanges avec les syndicats, le 24 janvier, à l'Ecole nationale d'administration sise aux Deux-Plateaux.

Selon le service communication du ministère, ce fut l'occasion pour lui d'inviter les syndicalistes à s'inscrire dans le protocole de la trêve sociale signé le 17 août 2017. Car il reste engagé à faire grandir la confiance entre son département ministériel et les fonctionnaires.

Et cela passe par des valeurs fondamentales du service public, telles que la probité, le sens du devoir.

Face aux menaces et mouvements de grève, ces derniers temps, le ministre a souligné: «J'invite les syndicats du secteur public à plus de responsabilité et surtout au respect des engagements signés ».

Ajoutant que les fonctionnaires se doivent de motiver davantage les bénéficiaires à cultiver l'excellence dans l'administration.

S'agissant du personnel du ministère, Issa Coulibaly a déclaré qu'il fonde l'espoir de relever avec eux les défis d'une fonction publique émergente.

Toutefois, il les a exhortés à plus de professionnalisme en vue de laisser à la génération à venir un héritage prometteur.

«Pour relever ces défis, nous devons nous mettre au service des usagers clients en leur offrant, avec un sens de professionnalisme plus aigu, une habitude plus citoyenne pour le travail bien fait et le devoir de laisser à la génération future un héritage digne de grand bâtisseur de l'administration publique ivoirienne ».

Le ministre a salué l'organisation des sessions de formation des cadres et agents de l'administration publique, à travers les formations en management des administrations, en partenariat avec Hec-Paris; la maîtrise de l'organisation des concours d'entrée à l'Ena ainsi que la déconcentration de l'organisation des concours administratifs de la Fonction publique.

Il s'est dit favorable aux doléances du personnel, à savoir la revalorisation de la prime trimestrielle et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Cependant, il a mis en avant le dialogue et la concertation qui permettent d'avoir gain de cause.

Quant à Pélagie Soko, porte-parole du personnel, elle a plaidé pour la poursuite de l'amélioration des conditions de travail au sein de ce département ministériel et l'acquisition de logements pour les fonctionnaires qualifiés de « petits agents ».

Ainsi que pour la revalorisation de la prime trimestrielle et la mise en place d'un mécanisme interne de motivation. Le personnel a réitéré son engagement à aider Issa Coulibaly à réussir sa mission.