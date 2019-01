Algérie: Le PT n'a pas tranché sa participation à la prochaine présidentielle

Alger — La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune a déclaré, vendredi à Alger, que sa formation politique n'a pas encore tranché sa participation ou non à l'élection présidentielle du 18 avril prochain.

Présidant l'ouverture de la session ordinaire du bureau politique du parti, Mme Hanoune a précisé que le comité central "a décidé de reporter la prise d'une décision définitive concernant la participation à la prochaine présidentielle", vu "les positions divergentes de ses membres" concernant cette échéance électorale. La prochaine présidentielle "n'est pas une priorité à l'heure actuelle.

Il faut veiller à la sauvegarde du pays, à travers un renouvellement politique, institutionnel et constitutionnel et faire en sorte que le dernier mot revienne au peuple pour définir, dans la forme et le fond, les institutions dont il a besoin pour exercer sa pleine souveraineté", a souligné Mme Hanoune.

À cette occasion, elle a réitéré l'appel du PT "à l'élection d'une assemblée constituante nationale pour réaliser des réformes politiques profondes, en adaptant le texte de cette assemblée aux derniers développements nationaux".

La SG du PT a insisté sur l'impératif "d'organiser des élections libres et transparentes qui accordent au peuple le droit de choisir celui qui dirigera le pays en toute liberté et démocratie", mettant l'accent sur "la nécessité de prendre en charge les situations socio-économique et politique du pays pour éviter une explosion populaire".

Au plan international, Mme Hanoune a réitéré "le soutien" de son parti et "sa pleine solidarité avec toutes les voix libres de par le monde qui dénoncent la tentative de coup d'Etat au Venezuela", appelant à "tirer des leçons de cette situation pour protéger l'Algérie des dangers extérieurs qui la guettent".