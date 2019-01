Afrique: CAN 2019 - La compétition se déroulera dans 5 villes égyptiennes et 8 stades

Le Caire — Le président de la Fédération égyptienne de football (EFA) Hany Abo Rida a dévoilé la liste des cinq villes et huit stades qui vont accueillir les matches de la Coupe d'Afrique des nations 2019 ((15 juin-13 juillet) sur une chaîne TV locale.

Les rencontres se joueront au Caire et dans sa banlieue (El Nahda), à Alexandrie et dans sa banlieue (Al Meks), ainsi qu'à Ismaïlia, à Port Saïd et à Suez.

Cette concentration de sites devrait faciliter la vie des participants, des officiels, des médias et évidemment des spectateurs.

" Nous ne choisissons pas seulement un stade parce que sa pelouse est verte, a ainsi expliqué Hany Abo Rida à la chaine ON Sport TV. Nous prenons aussi en compte d'autres facteurs-clés tels que les hébergements, les transports ainsi que l'ambiance dans une ville-hôte ".

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2019 sera effectué en avril prochain à l'issue de la sixième et dernière journée des éliminatoires. La sélection algérienne avait composté son billet pour la CAN 2019 grâce à son succès en déplacement contre le Togo (4-1) en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires.