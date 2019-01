Tunisie: ESS\EST - Enjeu, émotions et spectacle

Le vif désir de soigner davantage le classement anime toutes les équipes, à l'exception de l'Association Sportive des Télécoms de Sfax certaine de terminer dans la place qu'elle occupe actuellement, la huitième.

Le tableau final sera pris en compte lors de l'établissement du calendrier du play-off et celui du play-out.

Il y aura aussi la ferme intention de bénéficier des points de bonus. Et enfin, la chaude lutte entre le trio du milieu du classement actuel pour les deux places restantes au groupe du titre.

La dix-huitième journée nous offre un plateau de qualité. Ce sera la grosse affiche du jour qui opposera, à Msaken, le solide dauphin Etoile du Sahel au leader Espérance de Tunis. Deux formations en regain de forme et à la valeur établie.

Ce ne sera pas une explication facile à gérer, l'important pour l'ESS est de réaliser ce que les autres équipes n'ont pas pu faire : freiner la marche de l'EST, mettre fin à sa suprématie et à sa série rose.

Cela permettra à l'équipe du Sahel en cas de victoire par 3-0 ou 3-1 de rejoindre son adversaire du jour en tête du tableau. Revanchards seront les Etoilés puisque leur unique défaite a été subie par les «Sang et Or» lors de la septième journée de l'aller, le 10 novembre, sur un score net.

Le voyage de l'EST est fort risqué, mais la bande à Foued Kammoun, forte de l'expérience des chocs et de la richesse de l'effectif et souvent audacieuse en dehors de ses bases, n'a pas l'intention de se faire piéger en si bon chemin.

Elle possède toutes les qualités requises pour sortir grandie de ce duel au sommet. Une dix-neuvième performance consécutive de l'EST signifie l'échappée, éventuellement à six longueurs de son rival étoilé. Un beau débat des titans en perspective.

L'enjeu est toujours de taille au milieu du classement. Il y a, en effet, deux places à prendre au play-off. La concurrence bat son plein entre trois prétendants, en l'occurrence l'Avenir de La Marsa, la Mouloudia de Bousalem et le COKélibia.

Les Marsois joueront gros en offrant l'hospitalité aux Clubistes de Sfax. Dure sera l'opposition des locaux face à l'ogre sfaxien.

Dos au mûr, les protégés de Hatem Tajouri devront mettre toutes leurs qualités en évidence, et du cœur à l'ouvrage pour s'en tirer d'affaire et consolider les chances de qualification.

Les deux autres concurrents auront la tâche aisée et seront à l'écoute de La Marsa.

La Mouloudia ne ratera pas certainement l'occasion en recevant l'équipe des Télécoms.

Le COKélibia part en principe favori en dépit de son déplacement à Hammam-Lif. La victoire des Capbonais aura son pesant d'or, et les incitera à mettre les bouchées doubles par la suite à domicile face à l'ASM la prochaine journée et à la Mouloudia dans la dernière.