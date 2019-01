Madagascar: Sourcin Voyage - Dubaï, Etats-Unis et Israël se précisent

La campagne 2019 commence dès mi-mars pour Sourcin Voyage. Et avec la plus belle manière puisque la première destination sera Dubaï pour un séjour qui aura lieu du 14 au 21 mars. Plus particulièrement pour la formule Gold qui intéresse le plus les voyageurs.

« On reçoit beaucoup d'inscrits » déclare un responsable de Sourcin Voyage, en ajoutant que d'ici peu, les 50 places prévues seront prises d'ici peu. Classique de Sourcin, Dubaï Gold fait l'objet d'un engouement sans précédent de la part des clients.

Il s'agit d'un séjour 4 étoiles proposé à seulement 7.700.000 ariary et qui se passera du 14 au 21 mars dans un hôtel 4 étoiles de renommée internationale du groupe Accor.

Le pack comprend, outre l'assistance visa et le transport aérien, dont le vol Maurice-Dubaï se fera à bord d'un Airbus A 380 d'Emirates, le petit-déjeuner- buffet, des diners-buffets, les transferts aéroport-hôtel, les transports dans la ville de Dubaï, des visites guidées dans des sites d'exception, Dubaï City Tour, Abu Dhabi City Tour, Dancing Fountain au Dubaï Mall, désert safari, Burj Khalifa, la plus haute tour du monde... Un voyage complet en somme et qui fera à coup sûr, le bonheur des voyageurs. Grande première pour Sourcin Voyage, la destination Etats-Unis promet également d'être exceptionnelle.

Le séjour aura lieu du 18 avril au 3 mai, soit 15 jours, pour seulement 3990 euros. Il s'agit également d'un pack complet où le client a juste à payer les frais, et bénéficier de toutes les prestations concoctées par l'équipe de Sourcin, avec professionnalisme. Les voyageurs traverseront les Etats-Unis d'Est en Ouest et découvriront notamment, Washington, Las Vegas, Los Angeles. Maison Blanche, Statue de la Liberté, Central Park, Wall Street, Grand Canyon, Vegas by Night, Beverly Hills, Sunset Boulevard. « Là également, nous avons préférer limiter la place à 50 afin de faciliter l'organisation du voyage et d'offrir à chacun le maximum de confort » selon toujours le responsable de Sourcin Voyage. Les détails de ces destinations son disponibles dans les encarts publicitaires en page 55 et 56 de ce journal, aux numéros 034 77 777 66, 034 44 222 22, 034 88 000 00, ou sur la page facebook de Sourcin Voyage.