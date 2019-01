Algérie: Aramco - La demande mondiale de pétrole continue d'augmenter au moins d'ici 2040

Davos — Le P-dg du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, Amin Nasser, a déclaré au magazine Emerging Markets de CNN Business, s'attendre à ce que la demande mondiale de pétrole continue d'augmenter au moins d'ici 2040 et considère son pays comme le producteur de pétrole le mieux équipé pour continuer à satisfaire cette demande, grace à ses couts de production très bas.

"La demande de pétrole continuera d'augmenter. Nous sommes le producteur au cout le plus bas et le dernier baril viendra de la région", a déclaré M. Nasser à CNN, en marge du Forum économique mondial de Davos,Depuis plusieurs années, M. Nasser affirme que la demande pétrolière de pointe n'est nulle part en vue, que la pétrochimie sera le moteur de la croissance de la demande de pétrole jusqu'en 2050 et que tous les discours sur le "pic de la demande pétrolière" et les "ressources inépuisables" menacent une transition énergétique ordonnée et la sécurité énergétique.

L'Arabie saoudite - qui vient d'annoncer que ses énormes réserves de pétrole sont légèrement supérieures aux estimations antérieures - cherche à diversifier son économie en s'affranchissant de sa forte dépendance au pétrole brut, mais l'un des objectifs de son plan de diversification Vision 2030 est d'utiliser moins de pétrole pour produire de l'électricité à l'échelle nationale afin de débloquer de nouveaux barils exportables.

Les saoudiens ont les deux ingrédients clés pour continuer à pomper le pétrole jusqu'à ce que le royaume dispose d'énormes réserves et de faibles couts de production.

En outre, diverses organisations, dont l'Opep, estiment que la production de schistes argileux du premier producteur mondial actuel de pétrole - les Etats-Unis - atteindra un sommet à la fin des années 2020, relancant la demande de pétrole brut de l'Opep (et de son principal producteur de pétrole, l'Arabie saoudite).

Plus tot ce mois-ci, l'Arabie saoudite a annoncé qu'une estimation indépendante de ses réserves pétrolières par DeGolyer and MacNaughton (D&M) a montré que les réserves prouvées totales du Royaume étaient de 268,5 milliards de barils à la fin de 2017, contre environ 266 milliards précédemment estimé.

L'étude statistique de BP sur l'énergie mondiale en 2018 a estimé les réserves pétrolières de l'Arabie saoudite à 266,2 milliards de barils à la fin de 2017, soit 15,7 % des réserves mondiales de pétrole, juste derrière les 303,2 milliards de barils du Venezuela.

DeGolyer et MacNaughton ont déclaré la semaine dernière qu'elle avait achevé la première évaluation indépendante contemporaine des réserves en Arabie saoudite, ajoutant qu'à ce stade, elle ne ferait "plus de commentaires sur ce vaste projet".

"Cette certification souligne pourquoi chaque baril que nous produisons est le plus rentable au monde et pourquoi nous pensons que Saudi Aramco est l'entreprise la plus précieuse et la plus importante au monde", a déclaré le ministre saoudien de l'énergie Khalid al-Falih dans un communiqué publié par l'Agence de presse saoudienne.

Le cout de production de Saudi Aramco n'est que de 4 dollars le baril, a déclaré M. al-Falih lors d'une conférence de presse tenue plus tard, selon l'agence Reuters.

L'Arabie saoudite pourrait avoir besoin de prix du baril de pétrole supérieurs à 80 dollars le baril pour équilibrer son budget, car la majeure partie de ses revenus provient du pétrole. Pourtant, le Royaume a ce qui est probablement le cout le plus bas au monde pour pomper un baril de pétrole.

Alors que la montée en flèche de la production américaine de schiste argileux a stimulé l'offre mondiale de pétrole que l'Arabie saoudite, l'Opep et la Russie non membre de l'Opep cherchent à drainer à nouveau avec une nouvelle série de réductions de production, les estimations actuelles indiquent que la production de schiste argileux atteindra un sommet vers la fin des années 2020.

Selon l'Agence internationale de l'énergie(AIE), la production américaine de pétrole de réservoirs hermétiques continuera d'augmenter jusqu'en 2025, et "par la suite, avec notre estimation actuelle des ressources récupérables, la production commencera à diminuer progressivement".

Dans ses dernières perspectives pétrolières mondiales, l'Opep prévoit que l'offre hors Opep culminera à la fin des années 2020, principalement en raison du pic prévu de l'offre serrée de pétrole aux Etats-Unis. A moyen terme, jusqu'en 2023, la demande de pétrole brut de l'OPEP devrait tomber à 31,6 millions de barils par jour en 2023 en raison de la croissance de l'offre hors Opep. Mais après cela, avec le pic de schistes des Etats-Unis prévu à la fin des années 2020, l'Opep prévoit que la demande de pétrole brut recommencera à augmenter, pour atteindre près de 40 millions de barils par jour en 2040.

Le monde continuera d'avoir besoin de beaucoup plus de pétrole et beaucoup plus d'exportation sera nécessaire pour compenser le déclin de la production de pétrole dans les champs matures, a déclaré M. Nasser d'Aramco.