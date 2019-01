Congo-Kinshasa: Présidence de la République - Félix Tshisekedi a pris officiellement ses fonctions

Les choses sont allées très vite. Vingt-quatre heures après son investiture avec pompe au Palais de la nation, le nouveau président de la République a officiellement pris possession de son bureau après avoir effectué la passation de service avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange.

Les deux personnalités ont eu quatre heures d'entretien en tête-à-tête, avant que les services du président sortant ne procèdent à la remise des documents selon l'usage. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulé ce rituel au terme duquel Félix Tshisekedi a officiellement pris possession de son bureau.

Très détendu, le nouveau locataire du Palais de la nation s'est confié à la presse au sortir de cette séance de travail. « On se sent conscient d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose la question sur les sacrifices à [consentir] face à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. On essaie d'entrer dans la peau du président et de s'habituer à la fonction », a indiqué le chef de l'Etat, à la question de savoir s'il avait réellement intériorisé le sens du slogan « Le peuple d'abord » que lui avait rappelé la population lors de son investiture, le 24 janvier.

Il a, de ce fait, promis de placer le peuple au centre de son action. « Ce message m'a beaucoup touché. Evidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République », a-t-il déclaré, avant de revenir sur l'une de ses grandes promesses de campagne, à savoir la libération des prisonniers politiques et la fermeture de tous les cahots de fortune. « Ça sera fait, je vous le confirme. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANR [Agence nationale de renseignements, ndlr], etc. L'une de mes premières décisions sera celle-là. S'il y a des cas, on les transfère à la justice, s'il faut les emprisonner, on le fait à Makala ou ailleurs mais pas dans de cachots de fortune », a-t-indiqué.

A ceux qui se soucient encore de son état de santé après la déconvenue du 24 janvier, au Palais de la nation, il s'est voulu rassurant : « Ça va, tout se passe bien, je vais très bien. Il n'y a pas de problème, pas d'inquiétude », a-t-il affirmé.

Pour rappel, dans son discours d'investiture, Félix Tshisekedi avait souligné la nécessité d'instaurer un Etat de droit qui passe par la justice tout en promettant d'instruire le ministre de la Justice de procéder à l'identification de tous les prisonniers politiques.