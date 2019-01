Angola: Le commerce prévoit une croissance de 5,8%

Luanda — Le ministère du Commerce prévoit une croissance moyenne de 5,8% par an des services marchands, qui comprend le commerce, des transports et des services postaux, avec l'exécution de son Plan de développement 2018/2022, sous auscultation par la classe entrepreneuriale.

Le secteur du commerce est conscient de la croissance démographique du territoire angolais, avec des taux moyens annuels de 3,1%, ce qui portera la population du pays à 33,1 millions jusqu'en 2022.

En dépit de cette évolution, le secteur du commerce, selon son secrétaire d'État, Amadeu Leitão Nunes, a présenté vendredi un ensemble de défis liés au commerce intérieur et extérieur, sur le plan de la demande, de l'offre et de la règlementation, qui donneront fruit dans les cinq prochaines années.

Les services commerciaux en Angola ont enregistré une évolution significative de 2007 à 2017, avec une croissance de 109%, totalisant 86 496 établissements.

Les réseaux de vente en gros et en détail sur tout le territoire sont composés de 53171 établissements commerciaux. Par rapport à l'année 2007, il y a eu une augmentation d'environ 17 500 établissements.

"Cette évolution positive résulte des politiques publiques de l'Exécutif qui ont favorisé l'émergence et le développement de nouveaux grossistes et détaillants, de centres logistiques et de réseaux de marketing parallèles", a expliqué Amadeu Leitão lors de la réunion d'auscultation au secteur privé dans le cadre du Plan du développement du secteur, 2018/2022.

Cette croissance était plus évidente dans le nord du pays, projetée par la province de Luanda, suivie des zones sud et centre de l'Angola.

Conformément à la loi n ° 1/11 du 14 janvier - Fondement du régime général du système de planification nationale et du plan de développement national (PDN) 2018/22, le Plan de développement national pour le secteur commercial prévoit l'écoulement et l'intégration de l'offre dans les circuits de commercialisation internes et externes, en tirant parti des possibilités d'intégration offertes par la SADC.

La matrice d'approvisionnement nationale actuelle montre également une forte dépendance vis-à-vis des produits importés, une situation qui pourrait évoluer progressivement au cours des cinq prochaines années, en mettant davantage l'accent sur la production nationale, agricole, halieutique et industrielle.

À cet effet, selon le secrétaire d'État, il sera fondamental de continuer à améliorer les conditions de développement du secteur productif national, non seulement à travers la disponibilité de la matière première (encore essentiellement dépendante des importations), mais également en aval. à travers un réseau commercial efficace, permettant le flux de ladite production.