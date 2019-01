Congo-Brazzaville: Douanes - l'OMD appelle à une gestion "intelligente" des échanges commerciaux en 2019

L'Organisation mondiale des douanes (OMD) prône le concept de « frontières Smart », pour permettre à la communauté douanière de s'adapter aux nouvelles technologies.

La République du Congo, à l'instar des autres pays membres de l'OMD, célèbre ce 26 janvier, la Journée internationale des douanes.

« Des frontières Smart pour les échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises », c'est le thème retenu pour l'édition 2019.

Dans un message qu'il a délivré la veille de l'évènement, à Brazzaville, le directeur général des Douanes et des droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou, a souligné le rôle de sa régie financière.

« Mettant en avant le concept de frontières Smart, le secrétariat de l'OMD souhaite inciter la communauté douanière à réfléchir à la façon dont la douane pourrait reconfigurer les processus opérationnels tout en impliquant de nouvelles technologies et en travaillant de manière intelligente afin d'arriver à une chaîne de valeur mondiale interconnectée, qui favorise la croissance économique d'une manière inclusive », a-t- il estimé.

Les attentes sont nombreuses vis-à-vis de l'institution fiscale, quant à la collecte des recettes fiscalo-douanières et à la libre circulation des biens et des personnes.

C'est ainsi que les douaniers sont encouragés à réfléchir à la manière dont ils pourraient assurer un mouvement transfrontalier des marchandises, des personnes et des moyens de transport, rapide et sans heurts. L'acronyme Smart implique la notion de « sécurité » et la « coopération » entre des administrations sœurs.

La solution passe, selon l'OMD, par la simplification des procédures de contrôle au moyen des nouvelles technologies. « Il revient donc naturellement à la douane d'être le chef de file des initiatives pour consolider et accroître les efforts visant à rendre plus aisée la circulation des marchandises et des personnes à travers les frontières et à faire de la mondialisation une force positive », a ajouté Guénolé Mbongo Koumou.

Enfin, la réforme du secteur douanier constitue l'un des principaux chantiers du ministère des Finances et du budget. Depuis deux ans, ce ministère expérimente un système informatique de la douane, appelé Sydonia. Le dispositif d'interconnexion est censé sécuriser la collecte des recettes de l'Etat.

Ce processus qui bénéficie de l'appui technique de la Banque mondiale intègre un vaste programme de réformes des services publics.