Tunisie: Les habitants privés de pain et d'électricité !

La vague de froid, l'une des plus virulentes dans la région au cours de ces vingt dernières années (les températures sont descendues jusqu'à moins 4 degrés), a isolé plusieurs localités dans les gouvernorats de Siliana et de Jendouba.

Des trombes d'eau ont été enregistrées faisant sensiblement augmenter le niveau des cours d'eau, notamment celui de la Medjerda.

Le ministère de l'Agriculture a lancé des alertes à la population pour plus de prudence en raison des risques d'inondations même si ces eaux ont été déclarées bénéfiques pour la nappe phréatique et le remplissage des barrages.

La vague de froid a été pénible pour les services de la protection civile et les commissions régionales de lutte contre les calamités naturelles qui ont été mobilisées sur plusieurs fronts pour assister la population sinistrée dans plusieurs régions et sur les routes avec le dépannage de plusieurs automobilistes et autres transporteurs bloqués par la neige, notamment les camionneurs algériens circulant sur la route de Sakiet Sidi Youssef et qui ont été bloqués en raison du verglas et de la montée du niveau de la neige sur la chaussée.

De nombreux malades ont été transférés aux hôpitaux du Kef, Jendouba et Siliana, particulièrement les dialysés, qui ont été pris en charge tandis que les aides continuent d'affluer dans les régions et sont distribuées aux habitants apeurés et cloîtrés chez eux poussant les uns et les autres à se rabattre sur les recettes traditionnelles de grand-mère avec la préparation d'une bonne soupe chaude efficace contre le rhume et le froid de canard qui s'est abattu sur le pays. Quant aux agriculteurs, ils exultent, nourrissant l'espoir que cette manne céleste perdure pour sauver la saison agricole.