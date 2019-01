Angola: Le sport élève l'image de Luanda

Luanda — Pittoresque et pleine d'attractions, Luanda est une source inépuisable de talents. La ville, fondée en 1576, se distingue par la culture sportive d'une bonne partie de la population.

Depuis la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, la capitale du pays est devenue le principal centre de développement de cette activité sociale qui s'est rapidement généralisée dans des quartiers historiques tels que Cazenga, Rangel et Sambizanga.

Ce mouvement sportif a donné lieu à la création, en 1976, du secrétaire d'État à l'éducation physique et aux sports.

Auparavant, Luanda était l'un des principaux centres des nationalistes qui, à partir du sport, traçaient des stratégies d'action contre le régime colonial portugais.

Le football et l'athlétisme étaient les modalités les plus pratiquées, avec d'excellents joueurs tels que Domingos Inguila, Justino Fernandes et Joaquim Diniz (football), Demóstenes de Almeida, Rui Mingas et Barceló de Carvalho "Bonga" (athlétisme).

Aujourd'hui, après 443 ans d'existence, la ville d'Asuncion de Loanda, à l'époque, vit des moments d'alternance entre le bien et le mal, en ce qui concerne le développement.

La décennie des années 90 était des moins bonnes périodes, avec l'appropriation des espaces sportifs pour la construction de biens immobiliers avec d'autres objets sociaux.

Le champ de Kikalanga (où se trouve la clinique Girassol), l'espace parallèle au champ de la radio nationale angolaise (reconverti en chantier de construction), le site de la foire de Ngoma à Combatentes et le marché actuel d'Asa Branca (Cazenga) en sont un exemple (municipalité de Cazenga).

Des années de bonnes ont suivi, avec la construction de deux des infrastructures les plus importantes du pays, notamment le stade 11 de Novembro et le pavillon polyvalent Kilamba en 2010.

Les données du Bureau provincial de l'action sociale, de la culture, de la jeunesse et des sports auxquelles Angop a eu accès indiquent qu'en 2009, il y avait 5831 athlètes fédérés dans les deux sexes. En 2018, le nombre de pratiquants contrôlés s'élevait à 24 294.

Luanda a des équipes impliquées dans divers sports, notamment le football, le basketball, le handball, le hockey et l'athlétisme.

La capitale angolaise abrite les clubs les plus emblématiques du pays, notamment le Primeiro de Agosto, le Petro Atlético de Luanda, l'Inter de Luanda, l'Atlético Sport Aviação et le Progresso de Sambizanga, qui ont des pratiquants de différentes modalités et détiennent plusieurs titres nationaux.

Selon Guilhermina Cruz, chef du département du Bureau provincial de l'action sociale, de la culture, de la jeunesse et des sports, rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJD), la croissance du sport s0enregistre également au niveau des associations.

Actuellement, a-t-il déclaré, la province compte 32 associations juridiques, contre 22 en 2013.

L'ancien athlète, qui détient toujours le record national au 400 mètres (55 secondes et 34 dixièmes), a déclaré qu'en 2013, il y avait 81 clubs inscrits, mais en 2018, il est passé à 133.