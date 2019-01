Congo-Brazzaville: Journées théâtrales en campagne - La douzième édition programmée à Madingo Kayes

Organisée par l'Espace culturel Yaro, la manifestation annuelle permet à la jeunesse rurale de se sédentariser pour recevoir les différents messages transmis par les spectacles. Pour cette année, elle est annoncée du 7 au 9 février dans la sous-préfecture du département du Kouilou.

Les Journées théâtrales en campagne se veulent aussi être un outil pour le développement du théâtre au Congo avec pour crédo "Rendons le théâtre utile à la population rurale en jouant des pièces qui reflètent leurs aspirations et leur vie quotidienne".

Plusieurs comédiens, compagnies et troupes de théâtre du Congo et d'ailleurs vont participer à cette douzième édition. Ce sont Brigitte A Bioko, Guillaume Okoume (Cameroun), Les Doundouma (Congo-Guinée), Richelvie Babela (Dolisie), Ndutu (Sibiti), compagnie théâtre Les Sans-voix, compagnie Bobatu (Brazzaville), compagnie Tala-Kwandi, compagnie Les pétroliers, compagnie Yob Yob, Vortex Crew CG, George Belouth.

Hormis les représentations théâtrales, d'autres activités culturelles auront lieu pendant ces trois jours à Madingo Kayes, à savoir la conférence-débat sur le thème « Quelle politique culturelle... », connaissance de l'IIT et avantages pour les artistes congolais, la projection du film "Black Panther", la percussion, le conte, bibliobus...

Ainsi, à côté de ce théâtre utile de sensibilisation, le festival livre les autres genres de théâtre et multiples activités afin de professionnaliser davantage cet art, de vulgariser et d'inciter la population rurale à le pratiquer et à le reconnaître comme acteur de développement, en animant en même temps la ville et la campagne, afin que le théâtre participe à rendre les rapports villes-campagnes plus chaleureux et créatifs.