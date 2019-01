Angola: La Sonangol sur la liste des 100 meilleures entreprises du monde

Luanda — La Sonangol a été inscrite sur la liste des 100 meilleures entreprises du monde et considérée comme la meilleure entreprise intégrée en Afrique en 2018 par le magazine britannique "World Finance".

La distinction a été faite sur la base de critères permettant de résoudre les problèmes rencontrés, tels que l'effort de travail et la créativité. "World Finance" est un magazine trimestriel en ligne, imprimé et publié, qui offre une couverture et une analyse exhaustives de la finance, du commerce international et de l'économie mondiale. Il s'adresse à un public de professionnels de la finance et d'investisseurs corporatifs et privés.

"C'est une source de fierté pour nous tous, qui construisons la Sonangol, E.P. tous les jours, de recevoir une reconnaissance internationale de cette dimension", lit-on dans la note publiée sur le site Web de la concessionnaire nationale des hydrocarbures.