Tunisie: Un subterfuge, un détour...

Dans un monde où le football a pris une nouvelle vocation, l'avenir des jeunes joueurs locaux a pris, lui, une nouvelle tournure. Ils sont bien rares ceux qui parviennent aujourd'hui à se frayer un chemin vers les seniors.

Ils sont en revanche très nombreux les étrangers qui sont excessivement payés alors qu'ils ne justifient rien sur le terrain. Il faut reconnaître qu'en déployant d'énormes sommes pour le recrutement des joueurs hors des frontières, la plupart des clubs ont gonflé leurs masses salariales pour rémunérer des joueurs au prix fort, mais au rendement sportif inégal. Pour la plupart de ces clubs, le football n'a plus que le nom.

Le culte du résultat a fait entrer brutalement l'esprit de sélection et d'élimination presque dans toutes les catégories. Celle qu'on surnomme l'élite n'est plus en mesure de favoriser des alternatives aux joueurs, et encore moins leur faire gagner du temps et des opportunités.

Le modèle tunisien dans la formation des footballeurs, leur accompagnement et leur épanouissement naviguent à contre-courant. Les horizons manquent pour la plupart des joueurs issus des catégories des jeunes. Ne pouvant souvent aller jusqu'au bout et intégrer les seniors, ils se perdent et s'arrêtent à mi-chemin. Au mieux, ils passent dans des clubs loin de leurs ambitions et dans lesquels ils finissent souvent par sombrer.

Le raisonnement souffre d'un subterfuge, d'un détour : on recrute des joueurs dont on est incapable de payer. On se permet des dépenses bien au-delà de ses moyens. Souvent, on évoque les difficultés financières pour justifier l'impuissance d'honorer ses engagements et se décharger de ses obligations.

Les déficits sont devenus chroniques et c'est souvent en raison des gestions pas tout à fait conséquentes.

Les aléas, voire les manquements autour des recrutements des joueurs étrangers, la plupart du temps à un prix fort, deviennent de plus en plus impérieux pour le football tunisien et pour ses fondements. Avec la dépréciation du dinar, on sait ce que coûte un étranger recruté.

On sait aussi ce que cela génère, mais on ne connaît pas suffisamment ce que cela vaut réellement. Alors, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vaut un joueur, mais de déterminer ce que vaut un investissement dans un environnement et dans un contexte bien déterminés.

On n'achète pas un statut, une crédibilité par le seul fait de débarquer dans un club. Mais plutôt en ayant la fierté de porter le maillot de ce club auquel on appartient. C'est une question d'état d'esprit.

Cela dépasse largement le débat autour des noms, des rémunérations et de la valeur. Cela dépasse aussi le cadre sportif pour toucher des clubs en difficultés financières. Cela va enfin au-delà de la présence et de l'appartenance.

Ces dernières années, on voit rarement des joueurs étrangers réellement valorisés. Plus encore : ils n'ont rien, ou presque, pour sécuriser leurs clubs et leur assurer de bonnes places au classement. Encore moins pour diffuser une bonne image.

Le football tunisien est resté bloqué au stade absurde d'une starification négative des joueurs étrangers, une inépuisable et injustifiable satisfaction. Nombreux sont pourtant ceux qui donnent l'impression de ne plus pouvoir justifier leur rémunération.

Encore moins manifester de la même verve, de l'entrain et de la passion pour ce qu'ils font. Dans la qualité du jeu qui leur incombe, le niveau technique dont ils devraient être investis, il n'y a plus de piste à creuser.

L'impératif d'une possible réhabilitation impose nécessairement des règles et des contraintes bien définies dans les recrutements des joueurs. Mais aussi et surtout une véritable prise de conscience de la part des différentes parties prenantes. Une manière de se racheter avant qu'il ne soit trop tard!...