Tunisie: Une revanche à prendre

Et ils sont nombreux les entraîneurs qui ont été limogés après une contre-performance, sans compter les techniciens remerciés, non pas à cause des résultats, mais parce que l'équipe ne convainc pas. Le dernier en date à en faire les frais était Khaled Ben Yahia.

Son ancien adjoint et actuel premier entraîneur de l'équipe, Mouîne Chaâbani, en sait donc quelque chose, lui qui a intégré le staff technique «sang et or» l'été 2016 en tant qu'adjoint de Ammar Souayah.

Mouîne Chaâbani a su se montrer patient avant de saisir sa chance. Sauf que, quand on est entraîneur en chef, on paye cash les erreurs. Ce qui n'est pas le cas des entraîneurs adjoints qui, eux, ont plus de chance de rester après les contre-performances.

Il y a tout juste un an, à la même période, Mondher Kebaïer a perdu sa place d'entraîneur en chef après avoir été éliminé en seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie par l'Etoile Sportive de Métlaoui, qui s'était avérée intraitable à domicile.

Une élimination précoce pour l'Espérance Sportive de Tunis, la première de l'histoire d'un club habitué à jouer les premiers rôles dans cette compétition et pas seulement.

C'est dire que Mouîne Chaâbani et ses joueurs ont eu une revanche à prendre, mardi prochain, en déplacement chez l'Avenir Sportif de Gabès.

Forfait de Chammam et El Houni

Contraints de quitter le terrain en cours de jeu mercredi dernier face au CAB, Khalil Chammam et Hamdou El Houni observeront un repos de trois semaines.

De ce fait, ils sont forfaits pour le prochain match contre l'Avenir Sportif de Gabès, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

C'est bien dommage pour les deux joueurs, Hamdou El Houni en particulier, lui, qui a réussi ses deux premières sorties sous les couleurs «sang et or», arrachant d'entrée une place de titulaire.

Quant au technicien «sang et or», s'il n'aura pas de soucis à remplacer Hamdou El Houni, puisque les solutions en attaque existent.

Elles le sont aussi en défense, sauf qu'il est impératif de revoir la copie dans ce compartiment de jeu, en soignant entre autres le placement et le replacement des défenseurs axiaux.

C'est que le second but des Cabistes aurait pu être évité mercredi dernier si Chamseddine Dhaouadi et Ali Machani avaient été vigilants.

Bref, les «Sang et Or» doivent redoubler de vigilance mardi prochain à Gabès. Car autant l'attaque est efficace, autant la défense est par moments fébrile, encaissant des buts à cause des erreurs de placement et de replacement.

Les deux latéraux qui seront alignés mardi prochain doivent aussi faire preuve de vigilance et, surtout, éviter d'être pris de vitesse par les attaquants gabésiens.