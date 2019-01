Tunisie: Le réseau pour l'employabilité est lancé

A ce sujet, le Pr Ali Mtiraoui, président de l'Université de Sousse, nous a indiqué que le projet Tuned permet de nouer et de consolider le partenariat entre l'Université de Sousse et l'environnement socioéconomique à travers la réalisation de deux «enquêtes-statistiques».

La première concerne l'évaluation de l'expérience universitaire et la seconde porte sur le taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'Université de Sousse.

Evaluer l'efficacité interne

L'objectif du projet Tuned, a-t-il poursuivi, permet d'évaluer l'efficacité interne et externe des universités tunisiennes afin d'améliorer la qualité de la formation universitaire offerte et son adéquation avec les exigences du marché de l'emploi, de manière à renforcer le partenariat entre l'Université et le monde du travail non seulement pendant la formation, mais aussi après l'obtention du diplôme.

Il a précisé que toutes les informations sur le projet Tuned sont disponibles sur le site web : «www.tuned-project.eu».

Pour sa part, Mohamed Zied Amara, coordinateur administratif du projet Tuned à l'Université de Sousse, nous a indiqué que le projet en question est un projet structurel financé par le programme européen Erasmus+, visant à soutenir la réforme en cours du système d'enseignement supérieur en Tunisie afin d'améliorer l'adéquation entre l'offre de la formation universitaire et les exigences du marché de l'emploi.

Outre l'Université de Sousse, le projet regroupe aussi 8 autres Universités, notamment, celles de Carthage, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Monastir, Sfax et Tunis.

Il est coordonné par le consortium inter-universitaire dit: «Alma-Laurea» sis en Italie et supporté et soutenu par le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que par les Universités de Naples, Chypre et de Grenade et l'Union des Universités de la Méditerranée (Unimed).

A noter que dans le cadre de ce projet, une plateforme web a été conçue et peut être consultée à l'adresse : www.tuned.rnu.tn, qui est considérée comme un espace virtuel de rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi des diplômés tunisiens.

Accès facile à l'information

L'étudiant diplômé de l'université de Sousse (toutes disciplines confondues) est tenu à s'enregistrer sur cette plateforme pour permettre aux entreprises d'identifier son profil dont on cite le cursus académique de l'étudiant, certifié par l'Université. De même, l'étudiant peut utiliser gratuitement les services de placement en ligne conçus dans le cadre de ce projet.

La plateforme permet d'avoir un accès facile à l'information sur les opportunités de stage et d'emploi fournies par les entreprises facilitant ainsi l'orientation et l'insertion professionnelle de ces jeunes diplômés.

D'autre part, les entreprises peuvent comparer les profils des diplômés en fonction de 20 paramètres de recherche, tels que le niveau d'instruction, le domaine d'études, la spécialité, l'âge, la compétence linguistique afin d'identifier le candidat idéal.

Ces entreprises ont aussi la possibilité de publier des offres de stage et d'emploi ainsi que de recevoir des candidatures en ligne émanant de tout le territoire tunisien avec l'opportunité de réaliser un entretien d'embauche par «Skype» avec le candidat identifié.