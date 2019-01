Algérie: AGex de la FASM - Rejet des bilans moral et financier

Alger — Le membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de sports mécaniques, réunis vendredi à Alger en session extraordinaire, ont rejeté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'année 2018, présentés par le président par intérim, Amir Benamar.

Les membres de l'AG ont justifié leur rejet des deux bilans par "la violation de la règlementation en vigueur sur les plans sportif et financier, dont les dépenses abusives pour des objectifs non atteints".

Suite au rejet des bilans moral et financier de l'année 2018, le président par intérim de l'instance fédérale, Amir Benama, et les deux membres fédéraux Amin Zaoui et Abdelkrim Zaoui, ont perdu le droit de se présenter aux élections pour une période de 10 ans, soit les deux prochains mandats olympiques.

Les membres de l'AG ont interpellé à cette occasion les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, Djamel Amraoui et Lynda Michkar, pour ouvrir une enquete dans les plus brèves délais sur les dépassements enregistrés dans le bilan financier avec 1 milliard et 900 millions de centimes de dettes.

"La Fédération n'a jamais enregistré autant de dettes depuis sa création", a fait savoir, le président du club de Ben Aknoun, Fethi Benaissa.

Lors de cette session extraordinaire, les membres de l'AG ont également désigné les commissions de candidature et de recours pour les élections du nouveau président et son bureau exécutif.

Selon les règlements en vigueur les candidats ont un délais de 15 jours pour déposer leur dossier.