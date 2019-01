Madagascar: Analamanga - Elgeco Plus en chute libre !

Incroyable mais après avoir goûté le second tour de la Coupe de la Confédération africaine, et ce malgré une gifle infligée à deux reprises (3 à 0) par le Kaiser Chiefs, on croyait qu'Elgeco Plus allait faire valoir son statut au championnat d'Analamanga. Mais apparemment, cela ne va pas dans le sens comme le veut son président Alfred Randriamanampisoa.

Nouvelle défaite de 1 à 2 pour Elgeco Plus et c'est devant le nouveau promu FC TFC qui comme son nom l'indique, est un centre de formation donc forcément une équipe composée de jeunes joueurs.

Une humiliation pour tout dire. Surtout après qu'Elgeco Plus ait fait le ménage avant en bottant en touche de nombreux cadres dont le gardien Ando, le défenseur latéral droit, le milieu tournant Flavio et même l'incontournable Milhor dans la charnière centrale de la défense.

Du temps. Bref, il y a beaucoup à faire alors que la mayonnaise tarde à prendre avec les jeunes joueurs issus du centre de formation du club.

Qu'on le veuille ou non, ces jeunes aussi doués soient-ils , auront encore besoin du temps pour espérer être compétitifs dans ce championnat le plus relevé à Madagascar.

Et quand Elgeco Plus décide de refaire confiance à Bob, l'entraîneur propulsé à ce poste après le départ de Raux Auguste et de Careca, on se demande où il veut aller. Car être un ancien très bon attaquant ne suffit pas. Il lui faut aussi fourbir ses armes en décidant de revenir sur les bancs pour décrocher au moins une licence A plus compatible avec le statut d'un club de la 1ère division.

Il faut donc pour Elgeco Plus, trouver un plus pour recoller les morceaux et améliorer les quatre points qu'il a après la quatrième journée. Voici d'ailleurs le classement dans les deux groupes. A noter que les deux premiers de chaque poule disputeront les demi-finales.