Madagascar: Eketsang devenu dépression post-tropicale et baptisée "Ex-Eketsang"

L'ancienne tempête tropicale modérée Eketsang- baptisée jeudi- n'est plus. Ayant perdu en intensité, elle s'est muée hier à 10 h locales en dépression post-tropicale et a été ainsi baptisée « Ex-Eketsang ».

Les conditions météorologiques sont en train de s'améliorer, ainsi l'alerte cyclonique est levée, mais la prudence s'impose encore. En raison des pluies qui se poursuivent, la vigilance est toujours de mise pour les populations du Sud de l'île.

Les prévisions météorologiques avancent aussi que ces pluies vont cesser progressivement ce jour pour cette partie de l'île. Toutefois, la navigation en mer demeure proscrite pour Toliara et le nord de Fort-Dauphin et leurs environs, la mer y étant encore agitée.

A 10 h heures locales, le centre d'Ex- Eketsang se trouvait à 300 km au sud-est du district de Tsihombe. Il se déplaçait à une vitesse de 25km/ h. Il amène avec lui des rafales pouvant atteindre jusqu'à 90 km/ h et des vents moyens de 65km/h.

Pour les hautes-terres, un ciel nuageux, des crachins, ou des averses plus ou moins faibles sont attendues. L'alerte vigilance forte pluie est par ailleurs levée pour la région Atsimo-Andrefana.

Prévisions. Le matin, le temps est prévu être nuageux sur certaines localités, comme : la province d'Antananarivo, Betsiboka, Melaky, Mangoro, Menabe, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, ainsi que pour la partie continentale des régions de l'Anosy, de l'Atsimo- Andrefana et de l'Androy.

En revanche, les régions Vatovavy-Fitovinany, Atsimo- Atsinanana et Tolagnaro seront bien arrosées. Sur le reste de l'île, le temps sera sec ; notamment l'après-midi sur Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Androy, Anosy et le littoral du Menabe. Le reste de l'île sera arrosé cet après-midi.

Ce sera dans la province de Fianarantsoa que nous trouverons la température la plus fraîche : 17°C. Les villes du Nord et du Nord-Ouest seront les plus chaudes avec une température 33°C : Antsiranana, Nosy Be, Sambirano, Antsohihy et Maevatanana. Pour demain matin, des pluies seront attendues dans la capitale du Betsimisaraka, Vatovavy-Fitovinany, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Amoron'i Mania et la Haute- Matsiatra.

Dans le Boeny et dans la région Sofia, les pluies seront à tendance intermittentes. Durant l'après-midi, des averses orageuses intermittentes seront observées quasiment sur toute l'île, à l'exception des régions de : Menabe, Atsimo- Andrefana, Androy, ou encore Anosy, ou l'on n'observera que l'alternance du soleil et des nuages.

En raison de ces fortes pluies, les risques d'éboulement, d'inondations et d'érosion sont toujours présents, notamment sur les hauteurs de la ville d'Antananarivo. La vigilance s'impose, prudence est mère de sûreté.