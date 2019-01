Tunisie: Confirmer le renouveau

En effet, les Etoilés sont déterminés à bloquer les locaux à Casablanca, surtout qu'ils sont connus pour leur esprit conquérant et ne jouent que pour la victoire.

Depuis l'arrivée de Lemerre, les camarades de Aouadhi ont retrouvé leur style imposant, leur habileté à dominer leurs adversaires stadistes et clubistes et, surtout, réussi à gérer intelligemment les péripéties de ces deux matches.

Vigilance et détermination

Lemerre a mis en place une démonstration sur la manière et les ficelles avec lesquelles on pourrait «dénaturer» et endiguer les points forts du Club Africain.

De plus, le fait de fermer les espaces sur les couloirs droit du côté de Ayadi (?!) et gauche, où évoluait Abdi par l'intermédiaire de Hannachi, et Bayou (quel abattage et quelle maîtrise tactique!), a été un coup gagnant.

Ce dernier a été à l'origine du but étoilé après son centrage parfait à Boughattas qui n'a laissé aucune chance au gardien clubiste, impuissant, à l'instar de sa défense. Une compétition en chasse une autre pour l'Etoile qui doit protéger ses arrières cet après-midi face aux Marocains du Raja.

Dans ce contexte, les camarades de Chikhaoui sont déterminés à jouer un match plein pour pouvoir garder leurs chances du match retour dans cette coupe arabe.

Avec le 4-2-3-1, l'équipe étoilée est devenue plus équilibrée et plus hermétique, tout en étant incisive sur les contres comme ce fut le cas au ST et au CA.

Bayou, Jmel, Laâribi, Hanachi, Aouadhi, qui étaient les plus en vue, ont donné du fil à retordre à une équipe clubiste mal en point tout au long du match.

Face au Raja, les camarades de Hanachi sont déterminés à piéger les Marocains dans leur fief. Avec une défense de fer, un milieu de terrain composé de joueurs doués tels que Bayou, Aouadhi, M'sakni et Chikhaoui complètement rétabli de sa blessure, les Etoilés ont assez de qualités techniques et tactiques pour marquer ce fameux but à l'extérieur afin de ne pas compromettre leurs chances au match retour.