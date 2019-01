Tunisie: Prendre de la hauteur

Le Cepex en l'occurrence a focalisé ses activités, depuis des années, sur l'organisation de manifestations commerciales à l'étranger et le développement des relations d'affaires, et ce, selon une logique de concordance de l'offre tunisienne avec les besoins des marchés extérieurs.

Le programme du Cepex pour 2019 s'avère «éclectique sur la double dimension géographique et sectorielle». En effet, ce programme couvrira 29 pays représentant quatre continents et englobera cinq secteurs d'activité qui constituent l'essentiel de nos exportations agricoles, manufacturières et de services, hors transport et tourisme.

Chaîne de valeur

«Elaboré selon une démarche de concertation entre les parties prenantes aussi bien publiques que privées et adoptant une approche de spécialisation par filière/marché, le programme 2019 s'inscrit dans la continuité des précédents programmes en consacrant les prétentions du secteur privé et les priorités stratégiques du pays en matière de développement de nos exportations».

La mise en œuvre de ce programme demeure tributaire de la mobilisation des différentes parties prenantes intervenant dans la chaîne de valeur de la promotion des activités destinées à l'export, à savoir les experts du Cepex, corps diplomatique, consultants locaux et étrangers, institutions partenaires et programmes d'appui, agences événementielles...

Au niveau géographique, le programme «traduit la volonté irréversible de tous les acteurs, aussi bien publics que privés, à continuer sur la lancée africaine, destination prioritaire pour notre développement économique et commercial en dehors de nos frontières».

Le Cepex veille toujours à l'établissement de partenariats au développement des exportations sur les marchés internationaux par le biais d'accompagnement des PME tunisiennes à travers des actions promotionnelles et de networking organisées dans les différentes destinations subsaharienne.

Antennes permanentes

Le centre prévoit ainsi neuf actions dans le continent africain au cours de l'année 2019, inscrites dans le cadre d'un plan d'action «qui tient compte de la présence géographique de nos bureaux en Afrique et qui viennent s'étoffer à la fin de 2018, de deux nouveaux bureaux au Nigeria et au Kenya». Sachant que le Cepex dispose d'antennes permanentes dans cinq pays qui accueilleront huit et neuf actions programmées.

Concernant les secteurs, entre 14 et 17 actions sont programmées touchant les domaines du textile-habillement et l'agroalimentaire. Des participations aux salons internationaux et des missions d'hommes d'affaires outre des visites de délégations de professionnels étrangers en Tunisie sont prévues cette année. «Cette sollicitude particulière en faveur de ces deux secteurs s'explique par la mise en place d'un plan national triennal de soutien et de relance du secteur textile/habillement, lequel plan comporte un axe de promotion à l'étranger notamment par le biais des salons et des rencontres d'affaires».

Le programme de promotion du secteur de l'agroalimentaire en 2019 comporte la participation à six salons, huit missions d'affaires, dans les pays du Moyen-Orient, d'Amérique, du Maghreb, de l'Union européenne.

Ces manifestations et rencontres d'affaires que le Cepex compte organiser en 2019 seront autant d'opportunités en faveur des participants pour augmenter leur visibilité sur les marchés extérieurs et nouer des relations d'affaires avec leurs partenaires.