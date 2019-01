Cote d'Ivoire: Lille - Nicolas Pépé « Je vais finir l'année ici, je me concentre d'abord sur Lille »

Auteur de ses 14è et 15è buts de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille vendredi soir en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, Nicolas Pépé continue sa belle aventure avec Lille. Et cette belle histoire ne s'arrêtera pas de si tôt.

Alors que l'international ivoirien est convoité par de nombreux clubs aussi bien en France qu'à l'étranger, il continue de jurer fidélité au LOSC. Loin de se laisser distraire par ses nombreux prétendants, Nicolas Pépé compte bien terminer cette saison à Lille. Il l'a encore dit ce vendredi.

« Je vais finir l'année ici, je me concentre d'abord sur Lille. Le reste, on verra plus tard. On est en train de vivre une très belle saison. On a fait le plus dur, il faut continuer comme ça », a-t-il lâché au micro de Canal+.