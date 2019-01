Seychelles: Keddy Agnes, un boxeur et Alisen Camille, une joueuse de badminton, nommés sportifs de l'année 2018 aux Seychelles

Le boxeur Keddy Agnes et le joueur de badminton Alisen Camille sont les sportifs et sportive de l'année 2018 des Seychelles.

M. Agnes et Mlle. Camille ont été couronnées vendredi soir lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle du Conseil national des sports (NSC), dans le quartier central de Roche Caïman.

Pour M. Agnes, un boxeur poids lourds, c'est la première fois qu'il remporte le titre tant convoité, tandis que Mlle. Camille s'est imposé pour la deuxième fois après avoir remporté le titre en 2011.

La cérémonie de remise des prix de Sportsman et Sportswoman est un événement annuel qui rend hommage aux athlètes ayant excellé dans leur discipline sportive aux Seychelles, un archipel situé dans l'océan Indien occidental.

Les gagnants des titres repartent avec une coupe présentée par le président des Seychelles, Danny Faure, et un prix en espèces de 1 825 $ (25 000 SCR).

M. Agnes, qui a remporté quatre médailles en compétitions internationales l'année dernière, a déclaré aux journalistes qu'il était convaincu qu'il figurerait parmi les meilleurs finalistes de la cérémonie.

Je savais qu'en 2018, j'avais très bien performé, en particulier aux Jeux du Commonwealth, où j'ai remporté la seule médaille du pays », a-t-il déclaré.

Le boxeur poids lourds a déclaré qu'il était reconnaissant pour tout le soutien qu'il avait obtenu en 2018.

"Tout d'abord, je suis très heureux et je tiens à remercier tout le monde, en particulier ma famille, mon partenaire et surtout mes entraîneurs, Rival Payet, Jerry Legras et Roland Raforme. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui", a déclaré M. Agnes

En ce qui concerne les projets futurs, il a déclaré: "Je me réjouis d'avance pour 2019, en particulier pour les Jeux de l'océan Indien, qui me permettra une nouvelle fois de faire mes preuves et de rendre mon pays fier."

Les athlètes des Seychelles rejoindront ceux des autres îles de la région pour la 10ème édition du calendrier des Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice qui se déroulera du 19 au 28 juillet.

«Les préparatifs ont été intenses et ont commencé depuis l'an dernier avec de nombreux camps d'entraînement. Cette année, ce sera encore plus difficile. Je suis déterminé à conserver mon titre et pour cela, je dois m'entraîner plus fort, ce que je ferai », a-t-il ajouté.

M. Agnes succède au sprinter Dylan Sicobo.

Mlle. Camille, la nouvelle sportive de l'année aux Seychelles, a déclaré qu'elle était très heureuse de remporter le titre pour la deuxième fois.

«La médaille d'or que j'ai remportée aux championnats All Africa de Badminton est sûrement le résultat d'un tel exploit», a déclaré Mlle. Camille.

Mlle. Camille est la sportive de l'année aux Seychelles pour la deuxième fois. (Joena Meme) Photo License: CC-BY

La joueuse de badminton, s'est associé à sa cousine et deux fois meilleure sportive de l'année (2000 et 2007) Juliette Ah-Wan et a remporté la médaille d'or du double féminin aux Championnats All Africa de badminton à Alger, en Algérie, l'année dernière.

En finale de la compétition, elles ont battu les Egyptiennes Dona Hany et Hania Hosny et ont remportés le titre pour la deuxième fois après leur victoire à l'île Maurice en 2013.

À l'approche des Jeux des îles de l'océan Indien, Mlle. Camille affirme que, même si elle s'est pas encore préparée, elle est confiante que son résultat parlera de lui même.

Mlle. Camille succède à la sauteuse en hauteur Lissa Labiche qui figurait parmi les 10 finalistes féminines lors de la cérémonie de vendredi.

La soirée a été marquée par le couronnement des meilleurs athlètes dans 36 disciplines sportives, une catégorie dédiée à des récompenses spéciales pour ceux qui ont apporté une contribution importante dans le sport aux Seychelles.

Parmi les prix remis figuraient également le jeune athlète masculin et féminin de l'année.

Le joueur de tennis Damien Laporte, qui a remporté le titre en 2016, a été couronnée meilleur jeune athlète devant le navigateur Dominique Labrosse et l'athlète Denzel Adam.

Dans la catégorie féminine, l'haltérophile Chakira Rose a remporté le titre devant la nageuse Thérèse Soukoup et la navigatrice Rebekah Payet.

Les prix pour les jeunes athlètes masculins de l'année sont de 512 $ (7 000 SCR) et d'un trophée.

Tous les autres athlètes choisis comme les meilleurs de leur sport respectif ont également remporté un trophée et un certificat d'un montant de 364 dollars (5 000 SCR).