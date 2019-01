Algérie: ANSEJ et CNAC - Plus de 1.2 million d'emplois directs créés à fin 2018

Alger — Pas moins de 1.207.539 emplois directs ont été créés grâce au financement de 532.451 micro-entreprises depuis le lancement des dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), a indiqué samedi à Alger, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

Le ministre, qui intervenait à l'ouverture de la rencontre nationale des Directeurs de wilayas des dispositifs ANSEJ et CNAC, a précisé que pour la seule année écoulée, 22.450 emplois directs ont été créés, au lancement des projets, grâce au financement de 9.009 micro-entreprises, dont 5.535 dans le cadre de l'ANSEJ ayant permis la création de 13.852 emplois.

Ceci, sachant que le financement de l'ensemble des projets de l'ANSEJ en 2017 (4.406) s'est effectué à travers les remboursements des crédits, alors qu'en 2018, les projets financés par ce moyen ont constitué 74 % de la totalité des micro-entreprises créées. Le remboursement des prêts accordés dans le cadre de ce dispositif a été, quant à lui, de l'ordre de 84% en 2018, a-t-il ajouté.

S'agissant de la nature des activités, le ministre a fait état du "recul" des services, passant de 86 % de l'ensemble des projets financés en 2011 à 20% en 2017 puis à 17 % en 2018 et ce, dans le cadre de l'ANSEJ. En revanche, les projets se rapportant à l'agriculture, la pêche, les travaux publics et l'industrie ont enregistré une évolution, passant de 31 % en 2011 à 67 % en 2017 puis à 69 % en 2018.

Quant au profil des bénéficiaires des crédits en question, le ministre s'est réjoui que la part des diplômés du secteur de la formation professionnelle soit passée de 16 % en 2011 à 61 % en 2018, alors que celle des universitaires est passée de 7 % en 2011 à 36 % en 2018.

Abordant le volet inhérent au taux de financement, M. Zemali a affirmé que, pour l'ANSEJ, l'ensemble des projets financés à hauteur de 5 millions de DA a représenté 83 % du total des projets, dont 10 % avec un montant inférieur à 1 million DA, 26% avec des montants compris entre 1 et 2 millions DA, 46 % financés entre 2 et 5 millions DA et 17 % financés entre 5 et 10 millions DA.

Pas de "poursuites judicaires" contre les bénéficiaires Tout en réaffirmant que "la majorité des jeunes bénéficiaires de crédits ont déjà remboursé ou sont en train de le faire et, pour certains par anticipation", M. Zemali a, par ailleurs, tenu à "démentir les rumeurs" faisant état de "poursuites judiciaires" à l'encontre de ceux qui n'ont pu rembourser leurs prêts, dans les délais réglementaires, notant que les services de son département ministériel œuvrent "en concertation avec les responsables des banques à aider les jeunes à trouver des solutions pratiques à leurs difficultés".

Le ministre a réitéré "la disponibilité" des pouvoirs publics à "accompagner" les jeunes à travers des dispositions "qui ne contredisent pas la logique économique" sur laquelle se basent ces dispositifs, citant le "rééchelonnement" du délai de remboursement ainsi que la "révision" des pénalités de retard et des taux bancaires.

Dans ce sens, il a convié les concernés à se rapprocher des services de l'ANSEJ et de la CNAC afin de pouvoir "relancer" leurs activités, considérant, toutefois, que le "plus important acquis" réalisé grâce à ces dispositifs a été d'inculquer aux jeunes "l'esprit d'initiative, d'entrepreunariat et d'audace".

S'adressant aux responsables locaux en charge de la mise en œuvre de ces deux dispositifs, il les a convié à encourager l'emploi des jeunes et la création de micro-entreprises, tout en prenant en considération "les moyens économiques ainsi que les besoins" de leurs wilayas respectives.