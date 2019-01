Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Total va investir davantage au pays

Le directeur Afrique de Total, Guy Maurice, a annoncé, le 25 janvier à Brazzaville, la poursuite des investissements et de l'accompagnement du Congo dans son développement.

Cette année, « c'est cinquante ans de coopération étroite avec le Congo. Total a accompagné le Congo dans son développement. Elle a été présente dans chacune des étapes, les difficiles et les plus faciles », a indiqué Guy Maurice.

S'exprimant à l'issue d'un entretien avec le président Denis Sassou N'Guesso, le directeur Afrique de Total a signifié que « cette année du jubilé sera placée sous le signe de la continuité. Total va continuer à accompagner le Congo dans son développement ».

Selon lui, les investissements de Total représente aujourd'hui 2/3 de la production pétrolière congolaise.

« On est fier de ces résultats. L'année dernière, Total a produit près de deux cents mille barils par jour. C'est un résultat très remarquable et on le doit grâce à toutes les équipes présentes au Congo », s'est félicité Guy Maurice.

Il a ensuite exprimé l'engagement de Total dans l'éradication du torchage du gaz d'ici à l'an 2030 au Congo ainsi que dans la préservation de l'eau à travers des rejets d'eau en mer répondant aux normes prescrites par les autorités congolaises.

Le directeur de Total E&P Congo, Martin Deffontaines, à son tour, a fait savoir que sa société devrait travailler pour la recherche et l'exploration de nouveaux champs pétroliers.

« Le projet Moho Nord n'est pas encore complètement terminé. Nous avons foré dix puits en 2018 sur ce champ. Nous avons encore des puits à forer en 2019 et en 2020 », a-t-il dit.

« Les efforts vont continuer sur ce projet et puis notre vœu le plus cher en ce début d'année, c'est de pouvoir travailler sur les nouvelles zones, faire de l'exploration, rechercher des hydrocarbures pour pouvoir apporter non seulement à la compagnie mais surtout à l'Etat congolais des relais de croissance pour le futur », a assuré Martin Deffontaines.