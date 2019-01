Ile Maurice: Fermeture de piste - Emirates passe de 14 à 10 vols hebdomadaires

Le «hub» de Dubaï verra une de ses deux pistes fermée pour cause de rénovation, de mi-avril à fin mai. Maurice connaîtra ainsi une diminution de vols vers la base de la compagnie aérienne Emirates.

Les passagers qui mettront le cap sur Dubaï, entre le 16 avril et le 30 mai, sont informés : l'aéroport international de Dubaï (DXB), l'un des plus fréquentés au monde avec plus de 1 100 mouvements d'avions par jour, opérera une seule de ses deux pistes. Soit, la piste Nord.

L'autre, la Sud, sera en chantier, le temps d'une remise à niveau. Conséquence pour Maurice, Emirates réduira son programme d'exploitation pendant cette période, les opérations sur une seule piste nécessitant des réductions de capacité des compagnies aériennes opérant à DXB. Ainsi, Emirates assurera 10 vols hebdomadaires, contre 14 actuellement, de Maurice vers Dubaï.

Dubaï Airports a déjà demandé aux compagnies aériennes, dont Emirates, de réduire leurs activités vers cette aérogare, pendant un mois et demi. Cette période a été choisie pour son accalmie saisonnière.

Malgré tout, cette fermeture devrait considérablement perturber les compagnies Emirates et Flydubai, étant donné que c'est de leur hub, de leur base, dont il est question.

Un porte-parole d'Emirates, que nous avons sollicité, confirme les changements qui seront apportés aux mouvements aériens vers DXB durant ces 45 jours de fermeture de la piste Sud.

«Emirates annulera certains vols, réduira les fréquences vers certaines destinations et réaménagera certains vols en fonction des créneaux disponibles chez DXB», indique-t-il.

La compagnie aérienne dit aussi travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes afin d'optimiser ses opérations et de minimiser l'impact sur ses clients.

«Les changements d'horaires de vols sont en cours et les clients devraient continuellement vérifier les horaires de vols mis à jour sur emirates.com ou auprès de leur agent de voyages.»

Par ailleurs, dans une communication officielle de Dubaï Airports, son PDG Paul Griffiths explique : «Dans les mois à venir, nous travaillerons étroitement avec Dubaï Aviation Engineering Projects, les compagnies aériennes et d'autres parties prenantes pour optimiser le service et minimiser l'impact sur nos clients.

Bien que nous regrettions tout inconvénient que cela pourrait causer aux clients de nos compagnies aériennes et à nos passagers, ces changements sont absolument nécessaires pour améliorer la sécurité, augmenter la capacité et ouvrir la voie à une croissance future.»

Selon Air Journal, média en ligne sur le transport aérien, la nouvelle piste impliquera 60 000 tonnes d'asphalte et 8 000 mètres cubes de béton pour la renforcer, ainsi que les voies de circulation adjacentes.

L'aéroport installera également 800 km de câbles et remplacera plus de 5 500 feux de piste par une technologie plus économique et respectueuse de l'environnement.