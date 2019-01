Congo-Brazzaville: Quand les écrans mettent à mal les enfants !

Il n'est plus certain aujourd'hui, dans les ménages, que les parents détournent leurs enfants, voire même les adolescents, de la dépendance des écrans. Le constat est là, les écrans ont un impact négatif sur la « vie » des enfants, aux plans mental et physique.

Oui, des parents, semble-t-il, remplissent des salons et chambres des écrans de télévision pour retenir les enfants à la maison. Mais le revers est que ces mêmes appareils, alertent les scientifiques, causent des troubles de sommeil, de comportement, anticipent des troubles de visuels pouvant entraîner de la myopie, occasionnent une baisse des résultats scolaires, etc.

Comment comprendre que dans beaucoup de foyers, les enfants soient les premiers à allumer des postes téléviseurs très tôt le matin au moment où les parents dorment encore ? C'est bien cela la dépendance. Ces mêmes enfants sont aussi les derniers à rejoindre tard leurs chambres au moment où les parents sont déjà au lit près de quatre heures, voire six heures bien avant. Et sur cette question, une académie de médecine rappelait que « le temps passé sur les écrans par les enfants limitait ou réduisait de fait le temps d'autres activités de la vie courante, telles que jouer, étudier, discuter ou dormir. Autant d'activités qui participent à la construction physique et mentale des jeunes ».

D'après une étude de l'université de Toronto au Canada, publiée en 2017, plus un enfant passe de temps devant un écran, plus il a de retard dans l'apprentissage du langage. Et sur un échantillon de près de neuf cents enfants âgés de 6 mois à 2 ans, les chercheurs ont observé un risque accru de 49% de retard de la parole pour chaque demi-heure quotidienne d'écran. Donc, il y a bien là une altération du développement moteur et mental des jeunes enfants trop exposés aux écrans.

En plus de ces effets physiques déplorables qui pourront affecter l'organisme de l'enfant, la télévion crée de la paresse ou engendre un comportement de fainéantise. Rester accrocher à la télé chez l'enfant ouvre la voie à un refus catégorique d'apprendre auprès des parents des tâches quotidiennes de ménage, surtout les jeunes filles qui refusent de balayer la cour de la parcelle, de faire la vaiselle, d'aller à l'école, de mettre la propreté à la maison... C'est donc ni moins ni plus la paresse qui prend donc corps.

Dans le lot des conséquences qui affectent la vie des enfants accrochés abusivement aux écrans, ajoutons le risque de considérer comme vrai tout ce qu'ils proposent. Certains enfants vont jusqu'à confondre la vie réelle à certains spectacles des « dessins animés » qu'ils regardent nuit et jour à travers des écrans.

Comme on le voit, les écrans peuvent entraîner chez l'enfant des conséquences psychiquement et socialement reprochables et regrettables. Il n'est nulle part dit dans ce billet qu'il faut interdir les écrans aux enfants mais, il est plutôt souhaitable de ne pas les laisser en être trop absorbés. A bon entendeur salut !