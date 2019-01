Algérie: Lutte contre la drogue - Plus de 3 quintaux de cocaïne découverts à Skikda

Une quantité de plus de 3 quintaux de cocaïne, enfouie dans 11 sacs à dos, a été découverte, vendredi à Skikda, lors d'une patrouille d'un détachement Commandos marine, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et suite à une patrouille près de la zone industrielle de Skikda, un détachement Commandos Marine, relevant de la Facade maritime Est (5e Région militaire), a découvert dans la soirée d'hier vendredi 25 janvier 2019, une énorme quantité de cocaïne estimée à trois (03) quintaux et sept cents douze (712) grammes enfouie dans (11) sacs à dos", précise la même source.

"Cette nouvelle opération qualitative, après la précédente opération effectuée par les Garde-cotes relevant de la Facade maritime Ouest à Oran (2e RM) et qui avait permis la saisie de plus de (7) quintaux de Cocaïne, confirme encore une fois de la haute vigilance des éléments de l'Armée nationale populaire et leur détermination à déjouer toutes tentatives d'inonder notre pays par ces substances toxiques", conclut le communiqué.