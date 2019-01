Algérie: Ghouini - Les présidentielles de 2019 "un appui fort à la stabilité du pays"

Constantine — Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a affirmé samedi dans la commune d'El Khroub (Constantine), que les prochaines élections présidentielles de 2019 seront "un appui fort à la stabilité du pays et une preuve de la stabilité des institutions de l'Etat".

Dans son allocution au centre culturel M'hamed Yazid en marge de l'installation du conseil régional de coordination des wilayas de l'Est de son parti en prévision du prochain scrutin, Ghouini a indiqué que les élections présidentielles du 18 avril 2019 constituent "une opportunité et une étape cruciale pour sécuriser le pays sur la voie du parachèvement du développement global et de la consécration du principe de droit, de la loi et des libertés".

Le président d'El Islah a réitéré la disponibilité de son parti pour les élections prochaines et pour défendre ses choix et soutenir le président de la République, Abdelaziz Bouteflika s'il confirme sa candidature, estimant que "le nouveau mandat sera pour valoriser les réalisations et acquis et pour parachever les projets programmés et approfondir les réformes politiques, économiques, culturelles et sociales".

Ghouini a plaidé, dans le même contexte, en faveur de la consolidation de la sécurité et de la stabilité par "la réconciliation nationale" afin que celle-ci "puisse réaliser la totalité de ses objectifs, apporter davantage de cohésion à l'échelle nationale et poursuivre le développement global de tous les secteurs".

Sur le plan social, le responsable d'El Islah a appelé le gouvernement à prendre davantage de mesures sociales pour "corriger les dysfonctionnements enregistrés" et "mettre en place une politique efficace des salaires tenant compte des divers variables que vit le pays", estimant "nécessaire" d'associer les syndicats autonomes aux réunions tripartites gouvernement/patronat/UGTA.