Algérie: Salon du Bâtiment et des travaux publics du Sud - Près de 50 exposants à El Oued

El-Oued — Pas moins de 50 exposants prennent part à la troisième édition du salon du bâtiment et des travaux publics du Sud "Batisud-2019", ouvert, samedi à la salle omnisports du quartier "Tikssebt" de la ville d'El-Oued.

Cette manifestation économique et commerciale se déroule avec la participation des promoteurs et entreprises de réalisation locales et nationales versées dans le bâtiment et travaux publics, des intervenants de tous les métiers liés au bâtiment, dont, la menuiserie, l'outillage, la décoration, les espaces verts, la gestion des déchets et les énergies renouvelables.

Ce salon regroupe aussi des opérateurs représentants des compagnies étrangères en Algérie, ainsi des organismes d'assurance et de réassurance, pour vulgariser, leurs prestations liées notamment aux mécanismes de soutien et de facilités accordées concernant l'entrepreneuriat et la création des entreprises industrielles.

Les stands de ce salon exposent des modèles des matières premières, le matériel des BTP, d'électricité-bâtiment et les divers produits et potentialités des entreprises nationales, privées et publiques, notamment la disponibilité quantitative et qualitative des matières premières de construction, leur permettant de satisfaire les besoins en la matière du marché national, et éventuellement l'exportation vers l'étranger, et contribuer, par conséquent, à propulser la cadence du développement et la diversification de l'économe nationale hors-hydrocarbures.

Ce salon, constituant également une vitrine sur les potentialités et opportunités d'investissement offertes par le secteur des BTP et les besoins et préoccupations des investisseurs, sera mis à profit par les opérateurs économiques pour échanger les expériences notamment en production et exportation, ont indiqué les organisateurs.

La 3ème édition du salon du bâtiment et travaux publics du Sud "Batisud" (26-29 janvier) est organisée par la société des foires et salons "Souf-Foires" d'El-Oued, en coordination avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex).