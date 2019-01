Algérie: Lancement du second concours de collecte des déchets en plastique à Ouargla

Ouargla — La seconde édition du concours de collecte des déchets en plastique vient d'etre lancée dans la wilaya d'Ouargla à l'initiative de la direction de l'environnement , a-t-on appris auprès de cette instance.

Visant l'ancrage de la culture d'hygiène et de protection de l'environnement des facteurs de pollution et de dégradation, ce concours, s'étalant entre les mois de janvier et d'avril de cette année, cible l'ensemble des établissements scolaires, de la formation professionnelle, les structures juvéniles, les restaurants, les salles de fetes et les structures hotelières éparpillées à travers le territoire de la wilaya , a -t-on précisé .

L'initiative a pour objectif aussi d'éveiller la conscience de la protection du milieu environnemental des facteurs de la pollution, de consolider la culture de recyclage des déchets en plastiques, aux avantages économiques et d'ancrer l'éducation environnementale chez les jeunes générations et les amener à réagir positivement avec les questions de protection de l'environnement , a-t-on souligné à la direction de secteur .

Ce concours sera mis à profit, en sa dimension économique, pour sensibiliser les opérateurs locaux et encourager les petites et moyennes entreprises, montées au titre des dispositifs d'emploi, sur l'importance du recyclage et de récupération, susceptible de constituer un moyen d'investissement utile à meme de contribuer à la surexploitation des ressources naturelles.

Plus de trois (3) tonnes de déchets plastiques avaient été collectées à travers la wilaya d'Ouargla dans le cadre de la première édition de cette initiative menée entre le 15 novembre 2017 et le 15 mars 2018 à travers 43 établissements éducatifs, a-t-on rappelé .

Le pris de ce concours est revenu à l'école primaire "Taleb Hamza" de la commune d'Ain El-Beida, périphérie de Ouargla, pour ses efforts couronnés par la collecte de 348,73 kg de déchets en plastiques.