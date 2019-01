Algérie: Colloque sur Arkoun - Une pensée pour un islam rénové à l'abri des surenchères

Tizi-Ouzou — La pensée de Mohamed Arkoun (1928/2010) prône une lecture rénovée de l'islam qui place cette religion loin de toute surenchère idéologique, ont souligné samedi à Tizi-Ouzou les participants à un colloque international consacré à l'œuvre de cet islamologue et philosophe algérien.

Intervenant à l'ouverture du colloque placé sous le thème "Mohamed Arkoun: une pensée universelle en quête d'un Islam des lumières", organisé par l'Assemblée populaire de wilaya (APW) en collaboration avec l'association Le Défi, le président de cette Assemblée élue, Youcef Aouchiche, a observé qu'Arkoun "a été l'un des premiers a procéder et à encourager une lecture scientifique de tous les aspect de l'Islam".

En homme de paix et humaniste convaincu, Mohamed Arkoun prônait un dialogue permanent et dépassionné entre les religions et les cultures et entre les humains au-delà de leurs croyances et convictions idéologiques, a ajouté M. Aouchiche qui a noté que "l'essence de son travail retrouve la totalité de son sens de nos jours, dans un contexte où il est constaté une montée de l'extrémisme de tous bords qu'il soit idéologique, identitaire ou religieux".

Aussi cette rencontre scientifique qui se tient en présence de la fille, du frère de Mohamed Arkoun et d'éminents chercheurs, a pour objectif de "maintenir éveillés" la réflexion et le raisonnement critique des universitaires, des théologiens, des intellectuels et des citoyens quant à la nécessité de défendre les fondements de l'islam, qui est par essence une religion qui prône la modération et le juste milieu, en évitant toute surenchère idéologique "qui ouvre la voie à tous les excès".

Le président d'APW a ajouté que ce colloque visait à contribuer à la valorisation de l'œuvre et la pensée de cet islamologue et philosophe et à transmettre son héritage aux générations actuelles et futures et, aussi, à faire valoir la contribution des savants et penseurs algériens en faveur du progrès de la civilisation humaine.

Le recteur de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Ahmed Tessa, a rappelé que Mohamed Arkoun, à travers sa relecture éclairée du sacré, s'est attelé à un "chantier gigantesque qui est resté longtemps embrigadé par les gardiens du temple moral et religieux", Observant que ce penseur, disparu le 14 septembre 2010, a su mettre en exergue une vision rénovée de l'islam débarrassé du dogme et des lectures étriquées (faites) du contexte coranique.

M. Tessa a souligné que c'est une "infime justice" que de consacrer un colloque à Mohamed Arkoun "qui a longtemps été marginalisé et, parfois, 'volontairement isolé". Cet islamologue (enfant de la commune de Beni Yenni sur les hauteurs du Djurdjura), "a vécu incompris par les siens, tant ses vérités ne plaisent pas aux prêcheurs de la haine, aux semeurs de l'ignorance", a-t-il dit, observant que "reconnaitre l'immensité et la pertinence de l'œuvre d'Arkoun est le premier pas vers cette justice qu'il faut lui rétablir".

Selon le recteur de l'université de Tizi Ouzou, "la transversalité de son approche a permis d'entrouvrir les voies du renouveau d'une religion trop exposée à la manipulation et à l'instrumentalisation politique et culturelle". La rationalité scientifique comme postulat de la lecture du texte sacré "est le fondement du renouveau tant recherché et, la re-contextualisation de cette lecture est aussi une exigence qui mettrait la religion musulmane à l'abri des surenchères", a-t-il insisté.

Le wali Abdelhakim Chater, présent à l'ouverture des travaux du colloque, a relevé que l'œuvre d'Arkoun, est une des références "obligées" pour tous les chercheurs sur l'Islam. De par sa pensée dense et féconde basée essentiellement sur les sciences, cet islamologue "a ouvert un champ d'études interdisciplinaires, (...) qui mérite d'être vulgarisées et mises à la disposition d'un large public", a-t-il dit.

A la fin du colloque, de deux jours, l'APW de Tizi-Ouzou décernera, à titre posthume, un diplôme d'honneur à Mohamed Arkoun, en signe de "reconnaissance pour son œuvre, sa pensée et son combat multiple, pour que la lumière du Savoir puisse triompher sur l'ignorance", a indiqué Youcef Aouchiche.