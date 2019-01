Algérie: Aviron en salle - Le CSU Oran domine copieusement le 14e championnat d'Algérie

Bejaia — Le CSU Oran a dominé les épreuves de la 14e édition du championnat d'Algérie d'aviron en salle, organisées samedi à la salle omnisports de Bakaro (Tichy), à 16 km à l'Est de Béjaïa, en remportant quasiment tous les podiums par catégories et par équipes.

En seniors (messieurs et dames), juniors (filles et garcons) et vétérans (hommes), ses athlètes ont presque tout glané avec 10 médailles d'or, 6 en argent et 19 en bronze. Seuls l'Aviron d'Oran (2 médailles en or et autant en bronze) et le Sport nautique d'Alger (7 médailles d'argent) ont pu lui disputer et contrarier sa suprématie.

Quatorze clubs, représentant 4 ligues de wilaya que sont Alger, Oran, Annaba et Béjaïa, ont pris part à cette édition qui a rassemblé 114 athlètes qui ont concouru sur ergomètres dans six catégories, en l'occurrence seniors messieurs et dames, juniors garcons et filles, vétérans hommes et femmes et handisport (para-rawing et kayak).

La compétition a été organisée sur 2.000 mètres, une distance olympique, et sur 1.000 mètres, en fonction des catégories et des poids légers ou lourds des rameurs.

L'organisation, assurée par la Ligue de Béjaïa et la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoe-kayak, a été une "grande réussite", s'est félicitée l'instance fédérale.

L'ergomètre est un appareil permettant à l'athlète de reproduire la technique de base de l'aviron. L'appareil est également utilisé par des sportifs d'autres disciplines pour améliorer leur condition physique.

Il est muni d'un écran qui affiche au rameur plusieurs informations : son temps (chronomètre ou à rebours), sa distance (parcourue ou restante), sa moyenne (en temps) au 500m, sa cadence (en nombre de coups par minute), sa puissance développée (en watts) et ses calories brulées durant l'effort.