Ile Maurice: Enfants mendiants - Sept petits de 1 à 9 ans retirés à leurs parents, une fille de 8 ans recherchée

Ils étaient livrés à eux-mêmes, vivaient dans des conditions insalubres et... mendiaient dans les rues. Sept enfants, âgés entre un an et neuf ans, et issus de deux familles différentes, ont été retirés à leurs parents à Cité-La-Cure, en début de soirée, vendredi 25 janvier.

Ils ont été pris en charge par la Child Development Unit (CDU). À hier soir, la CDU était toujours à la recherche d'une huitième enfant, âgée de huit ans. Elle était absente des lieux.

C'est sur la base de certaines informations obtenues à la CDU qu'une opération a été montée à la rue Marjolin, Cité-La-Cure, vendredi, vers 18 h 40.

Des personnes ayant signalé des cas de maltraitance d'enfants au sein de deux familles ; l'une d'une fratrie de cinq et l'autre, d'une fratrie de trois.

Arrivés sur les lieux, des officiers de la CDU, munis d'un Emergency Protection Order signé d'un magistrat, les ont informées de leur intention de prendre les enfants, qui vivent dans des «conditions déplorables».

Dans un premier temps, quatre enfants - âgés de 14 mois, quatre ans, six ans et neuf ans - ont été pris en charge par la CDU. Leur sœur de huit ans était, elle, absente des lieux.

Puis, les officiers se sont rendus chez l'autre famille. La femme présente, mère de jumeaux d'un an et d'une fille d'un an et demi, s'y est opposée.

Une policière affectée au poste de Plaine-Verte a d'ailleurs été légèrement blessée lors de la dispute. Elle s'est rendue à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis, pour y recevoir des soins.

L'opération a été menée avec le concours des policiers de la Metropolitan Police de la division Nord, dont ceux du poste de police d'Abercrombie et de Ste-Croix ; de l'Emergency Response Service, de la Divisional Supporting Unit ; de la Criminal Investigation Division ; et des éléments de la Special Supporting Unit.