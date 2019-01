Ile Maurice: Police des animaux - «Les officiers pas des pommes d'amour dans toutes les sauces!»

Devant le nombre de cas de maltraitance animale, faut-il une police des animaux ? Les organisations non gouvernementales le pensent en tout cas. Et la police, elle en pense quoi au juste ?

«Et pourquoi pas une police anti-bagarres entre couples, puis une police c'est pas quoi encore !» lâche l'inspecteur Jaylall Boojhawon, président de la Police Officers Solidarity Union (POSU).

Sur notre page Facebook, il fait ressortir que les policiers sont traités comme «des pommes d'amour dans toutes les sauces» et fait comprendre que ça commence à bien faire. Surtout qu'«ils ont trop à faire».

«Nous avons déjà la police des mineurs, la police de l'environnement, la police du transport, la police des terres, la police des examens PSAC, SC et HSC, la police des VIP, la police du tourisme, la police du etc., etc., etc.» énumère l'inspecteur Boojhawon. Il précise que «tous ces effectifs sont puisés de la police».

Et bien qu'il se dise contre la cruauté envers les animaux, le président de la POSU estime que chacun doit assumer ses responsabilité et «non tout poser sur les épaules des policiers».

Le fait est qu'il y bel et bien une loi pour la protection des animaux. Il s'agit de l'Animal Welfare Act de 2013.

Et l'article 3, qui traite de la cruauté envers les animaux, stipule clairement que toute personne qui torture ou traite d'un animal de telle façon à ce que celui-ci soit sujet à la détresse, la douleur ou la souffrance est passible d'une amende de Rs 15 000 et d'une peine de prison ferme n'excédant pas six mois. Sauf que la loi n'est que rarement appliquée.