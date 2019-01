Sénégal: Riz - La production en hausse en décembre

Selon la Direction de la Prévision et des Etude Economiques(DPEE), en décembre 2018, l'offre mondiale de riz s'établirait à 652,8 millions de tonnes pour la campagne 2018-2019, progressant de 0,2% et 1,3%, respectivement, par rapport aux prévisions du mois précèdent et aux estimations de la campagne 2017-2018.

Les prévisions de décembre 2018 de la demande mondiale de riz, évaluées à 489,6 millions de tonnes, ont également connu des hausses respectives de 0,2% et 1,4% par rapport aux prévisions de novembre 2017 et aux estimations de la précédente campagne.

Sur le marché du riz, les prix des variétés indienne et thaïlandaise (25% brisure) se sont raffermis en décembre 2019.

Sur un mois, ils ont enregistré des hausses respectives de 0,4% et 1%. De même sur l'année 2018, les riz indien et thaïlandais se sont renchéris, respectivement de 3,4% et 6,4% par rapport à l'année précédente.