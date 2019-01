Angola: La Conférence sur les mesures de soutien à la production commence lundi

Luanda — Le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Économie et de la Planification, réalise ce lundi (28) à Luanda, la première d'une série de conférences sur les "Mesures visant à soutenir l'augmentation de la production nationale" afin de réduire les importations et d'augmenter les exportations.

Après Luanda, le gouvernement tiendra des ateliers régionaux dans les provinces de Benguela (29/01), Huambo (30/01), Bié (31/01), Moxico (06/02) et Huíla (13/02), Uíge 20/2), Cabinda (27/2), avec les associations entrepreneuriales locales, pour collecter des subventions et informer des mesures prises pour améliorer le climat des affaires et la compétitivité de la production nationale.

La conférence de Luanda lundi (28) comptera sur l'intervention des ministres de l'Economie et de la Planification, de l'Agriculture et des Forêts, de la Pêche et de la Mer, de l'Industrie, du Tourisme, des Ressources Minérales et du Pétrole, des Finances, de la Justice et des Droits de l'Homme, du Commerce et de la Planification Territoire et Habitat, de l'Intérieur, de l'Energie et Eau, de la Construction et Travaux publics, de l'Environnement et de la Santé, ainsi que du gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA).

Après les ateliers régionaux, Luanda accueillera à nouveau la Conférence nationale sur les mesures de soutien à la production nationale, selon un document du ministère de l'Économie et de la Planification parvenu vendredi à l'Angop.

Cette initiative fait suite à l'adoption par le Conseil des ministres, le 13 novembre 2018, du plan d'action visant à accroître la compétitivité de la production nationale de biens de première nécessité et d'autres biens prioritaires au niveau national.

Le plan d'action a résulté d'une proposition des responsables du Ministère de l'Economie et de la Planification, des Finances, de l'Agriculture et des Forêts, de la Pêche et de la Mer, de l'Industrie, du Commerce et de la Santé, ainsi que du gouverneur de la Banque nationale d'Angola.

Ce plan détaille les propositions d'actions pouvant être mises en œuvre dans les chaînes de production de 46 produits, afin d'accélérer les initiatives privées dans le cadre du PRODESI, ce qui permettra au pays d'accroître sa production à court, moyen et long termes.

L'objectif est d'accroître le niveau de couverture de la demande intérieure de ces produits par la production nationale et d'accroître leur valeur ajoutée nationale, générant ainsi un impact positif sur le solde monétaire du pays.