Burkina Faso: CDP - Eddie Komboïgo annonce une année de combat

Présenter ses vœux du Nouvel An, faire le bilan des actions de 2018 et présenter la stratégie 2019, tel a été le programme de la 63e session du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès (BPN/CDP), tenue le samedi 26 janvier à Ouagadougou. Ce fut l'occasion pour le président du CDP, Eddie Komboïgo, d'annoncer que 2019 serait une année de combat ».

« L'année 2018 a été satisfaisante pour le CDP ». C'est un bref bilan que le président du CDP, Eddie Komboïgo, a dressé à ses militants. « La renaissance de notre parti est effective sur l'ensemble du territoire.

Le 7e congrès ordinaire a permis à notre parti de sortir plus fort », s'est-il réjoui avant de présager que « l'année 2019 sera une année charnière pour le CDP, une année de combat ».

Le président Komboïgo n'a pas manqué de mettre sur la table les défis et les priorités qui seront ceux du parti de l'épi et de la daba en cette année 2019.

Il en a cité six : il s'agit de la recherche dynamique de l'unité et de la cohésion interne du parti, du parachèvement dans l'unité, de la mobilisation des ressources financières, du maillage de tout le territoire national, du suivi-évaluation des actions du parti et, enfin, de la cohésion interne du parti.

Comme pour montrer que l'heure est à l'action, le président du parti de l'ancien président Blaise Compaoré a indiqué qu'il va conduire himself les délégations qui vont couvrir les 45 provinces du Burkina.

« Mais indépendamment de ces sorties officielles, les camarades du BPN et du haut conseil se verront confier tout au long de l'année des visites de nos structures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur », a-t-il indiqué.

Cette 63e session a été aussi marquée par des présentations de vœux : ceux du BPN au chef du parti par la voix de son premier secrétaire adjoint, Issa Gandema, et du président à tous les militants du CDP.

Eddie Komboïgo a aussi salué le fondateur du CDP : « Il est présent et vivant dans nos cœurs. Je pense au fondateur de notre parti, le président Blaise Compaoré. Nous lui souhaitons une santé de fer et un moral d'acier dans cet exil auquel il est contraint ».