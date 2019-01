Sénégal: L'UCG lance des opérations de nettoiement dans les villes du sud

Ziguinchor — L'Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG) a mobilisé et outillé, dimanche, des équipes de nettoiement qui sillonnent les principales artères de la ville de Ziguinchor et les faubourgs des principales villes du sud du pays, a appris l'APS.

Des équipes mobiles de nettoiement ont investi dans la matinée le boulevard des 54 mètres jusqu'à la route menant vers la Guinée Bissau voisine. Au même moment, une autre équipe était à pied d'œuvre à hauteur du village de Boutoute sur la route de Kolda.

"Les routes et les axes nationaux sont principalement concernés par cette campagne. Nous allons nettoyer les entrées et les sorties des principales villes. Quand on entre dans une ville au Sénégal, ce sont les déchets qui nous accueillent", a expliqué Mamadou Wade, responsable technique à l'UCG.

"Cette opération concerne toutes les régions de la Casamance naturelle. Lundi et mardi nous serons dans les régions de Kolda et de Sédhiou", a-t-il signalé.

La caravane de l'UCG, qui a pris départ au rond-point Jean Paul II, dans le centre-ville de Ziguinchor, a aussi visité plusieurs sites et nettoyé des axes dans la commune.

A hauteur du quartier de Santhiaba à Ziguinchor, les responsables de l'UCG se sont félicités des jeunes et des femmes de ce quartier qui mènent une opération de nettoiement en ce dimanche matin.

"La gestion des ordures, n'est pas seulement une affaire de l'Etat ou de la mairie. C'est également une affaire des citoyens et des populations à la base. Il nous faut une dynamique inclusive qui englobe tous les segments de la population", a poursuivi Mamadou Wade.

Au-delà de cette campagne ponctuelle, qui concerne plusieurs régions du pays, a souligné le responsable technique de l'UCG, des discussions seront engagées avec les collectivités territoriales en vue de mettre en place un dispositif de collecte régulier. Il s'agit-là, selon lui, d'une une "solution durable à la problématique de la gestion des ordures".

Le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement de l'Aménagement du territoire, à travers l'UCG, a entamé depuis le 19 janvier une tournée nationale de nettoiement des collectivités territoriales du Sénégal

Cette caravane, qui se veut un "fort moment de visite de terrain, de partage et de vulgarisation des activités de salubrité publique, concerne plusieurs collectivités territoriales dont Thiès, Saint-Louis, Matam, Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda.

Il s'agit ainsi de mener "une campagne de nettoiement, d'évacuation et de pérennisation des acquis en matière de propreté, de préservation du cadre de vie et de création d'emplois", selon les responsables de l'UCG.

Ils soulignent que ces opérations de nettoiement visent à "mettre à niveau l'état de salubrité des collectivités territoriales".