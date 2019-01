Burkina Faso: Viabilité des médias - Le CSC va plaider pour des allègements fiscaux

Mathias Tankoano, président du CSC et ses collaborateurs ont reçu les hommes et femmes de médias dans la maison de l'institution chargée de la régulation des médias dans le cadre d'une présentation de vœux.

En raison de la situation nationale, cette cérémonie qui fut aussi un moment d'échange s'est voulue sobre selon le premier responsable du CSC.

« Au-delà du rituel, la cérémonie de cet après-midi est d'une importance capitale pour le collège des conseillers en ce sens qu'elle constitue une opportunité d'échange entre l'instance de régulation et le monde de la communication ».

La question sécuritaire du pays est revenue sur la table au cours de cette cérémonie. Les médias, selon Mathias Tankoano ont un grand rôle a joué dans la lutte contre le terrorisme et doivent être considérés comme des partenaires privilégiés des autorités en charge de la lutte anti-terroriste en éveillant et en sensibilisant les citoyens sur le réflexe sécuritaire et le rôle de sentinelle qu'ils doivent jouer.

Ils doivent notamment s'interdire de diffuser certaines information sur les positions stratégiques des forces de défense et de sécurité et éviter d'installer la psychose et la terreur et de l'insécurité dans l'esprit des citoyens ».

Le nouveau collège des conseillers compte engager des initiatives en faveur des médias. A cet effet, il organise le 31 janvier 2019 une rencontre avec la direction générale des impôts pour envisager des allègements fiscaux et parafiscaux au profit des entreprises de presses.

Il s'agit aussi, entre autres, de la mise en place d'un comité de protection, de la création d'une centrale d'achats pour la presse écrite, d'un appui au comité « cartes de presse » pour la relance de leurs activités en urgence, et d'une réflexion sur la rationalisation des appuis de l'Etat à la presse privée.

Le collège prévoit aussi l'ébauche d'une réflexion d'ensemble sur les difficultés de mise en œuvre de la convention collective et une synergie d'action avec le ministère de la communication sur l'accélération du processus de basculement de la Télévision Numérique Terrestre.

Au nom des associations professionnelles des médias, Cyriaque Paré a d'abord félicité le nouveau collège avant de leur soumettre quelques doléances : « nous attendons que vous preniez l'initiative de convoquer une réflexion collective autour de la relecture de la loi organique portant organisation et fonctionnement du CSC en vue de renforcer la crédibilité et la légitimité de l'institution mais surtout de la dépolitiser .

Nous souhaitons que vous vous impliquez dans l'opérationnalisation de la loi portant droit d' accès de l'information qui a été votée depuis plusieurs années et dont les professionnels de médias attendent patiemment sa mise en œuvre.

Nous vous invitons à étudier la possibilité de prendre en charge le fonctionnement du comité technique de la carte de presse » a-t-il affirmé. Ce moment d'échange a pris fin en toute convivialité autour d'un cocktail.