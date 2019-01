Congo-Kinshasa: En exclusivité - StarTimes innove avec le football commenté en Lingala

Israël Mwanza, Cédrick Mwipatayi et Russel Taz. Ce sont les trois jeunes talentueux que vous entendrez désormais commenter les matchs du championnat français, Ligue 1, en lingala sur les chaînes sports du bouquet StarTimes.

Ils ont triomphé en dynamisme, éloquence, professionnalisme et popularité lors du STAR TALENTS, concours de commentaire des matchs en Lingala organisé par le numéro Un de la télévision numérique en République Démocratique du Congo, de connivence avec la chaîne PSTV. Depuis le 24 novembre 2018, sur plus de 600 inscrits au départ, 20 ont tenté de résister jusqu'au dernier virage et, à ce jour, les 3 meilleurs ont décroché un contrat de collaboration avec StarTimes dont la signature a eu lieu le samedi 26 janvier dernier.

Innovation

C'est une exclusivité, une innovation et surtout une démarche qui promeut l'éclosion des jeunes talents dans le domaine du journalisme sportif. Le samedi 24 novembre 2018, StarTimes a procédé au casting du jeu concours STARTALENTS, qui est une idée originale et inédite dans le monde sportif congolais. Lequel a pour objectif principal, la promotion de la langue locale dans les compétitions internationales, à l'instar de la Ligue 1, ce championnat d'élite français dont StarTimes a officiellement acquis les droits de retransmission jusqu'en 2021.

Pendant pratiquement deux mois, l'équipe organisatrice ainsi que les candidats se sont attelés, avec grand intérêt et une assiduité exemplaire, à connaître et à palper les bienfaits de cette innovation inscrite logiquement dans le cadre de promotion du contenu que propose StarTimes.

Il est important de noter que seuls 20 candidats ont achevé la course. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La procédure exigeait d'envoyer une vidéo de 2 minutes en train de commenter un match en Lingala, à un numéro whatsapp mis en place pour l'évènement.

Transparence

Ensuite, les modalités de vote étaient bien définies dès le départ afin d'éviter toute forme d'incompréhension de la part des uns et des autres. Il y avait 3 modes de scrutin. D'abord, l'engagement sur Facebook où a été comptabilisé le nombre de "likes". Mais également le vote direct sur Whatsapp et, enfin, la décision finale du jury.

"Au finish, je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de ce concours, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Ainsi, suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants non seulement par rapport à la connaissance générale en journalisme, mais aussi et surtout à l'intérêt que vous aurez pour notre langue locale", a laissé entendre le Responsable Marketing de contenu de StarTimes. Le tournoi a donc débouché sur l'engagement de 3 nouveaux collaborateurs de la firme chinoise, solidement implantée en Afrique.

Talent

Le suspense a duré quelques minutes, pendant la compilation des votes le samedi dernier et au finish, 1399 votes pour Israël Mwanza, 1213 votes pour Cédrick Mwipatayi et 1110 votes pour Russel Taz. Hormis le contrat, ils sont sortis de la compétition avec 1500, 700 et 400 USD, respectivement pour le premier, le second et le troisième. Pour tous les gagnants comme Israël Mwanza, c'est un motif de satisfaction. "Je suis très reconnaissant envers StarTimes, initiateur de l'évènement, la Chaîne PSTV et je dédie ce prix à ma mère ici présente, à mon Pasteur ainsi qu'à l'Eternel Tout-puissant".

Des cadeaux de décodeurs StarTimes avec différents abonnements ont été remis aux meilleurs votants et plusieurs autres prix aux participants de ce gigantesque évènement.

"Je remercie tous les participants d'avoir cru en cette compétition, et mon équipe qui a travaillé très dur jusque tardivement parfois. Nous étions au four et au moulin dans la production et ce n'était pas facile. Toutefois, je suis fier d'avoir réalisé du début à la fin toute la compétition", a épilogué le Directeur de Production et programme de PSTV, également membre du jury.