Congo-Kinshasa: Fin de la tournée américaine - Nyoka Longo bientôt à Kinshasa pour la célébration de 60 ans de Zaiko !

C'est confirmé ! Nyoka Longo et tout l'orchestre Zaiko Langa Langa s'apprêtent à signer leur retour au bercail. Les musiciens commencent déjà à plier leur valise pour regagner le pays, après cinq mois d'une tournée musicale en Amérique.

C'est une mission réussie avec beaucoup de succès pour l'orchestre qui a marqué les mélomanes grâce aux prestations scéniques livrées dans différentes villes Américaines. Vieux Bombas et ses poulains ont laissé une belle impression partout au Canada et aux Etats-Unis.

Malgré le départ de musiciens, le Secrétaire général de Zaiko se dit très satisfait du déroulement de ce périple. Le groupe va donner son dernier spectacle, ce week-end, avant de rentrer au pays la semaine prochaine. Au total, le Président Jossart et sa bande ont joué une cinquantaine de concerts durant la tournée qui les a conduits dans des villes telles que New York, Dallas, Toronto, Montréal, Washington, Baltimore et Urbana... . Au-delà des tubes nostalgiques qui font sa force, l'orchestre vole de succès en succès grâce aussi à ses nouveaux pas de danses envoutantes telles que « vimbaaa » et « mama Siska », « Voler n'est pas bon » qui mettent sens dessus, dessous le public à chaque rendez-vous.

Pour Emmanuel Mbangi, le bilan est largement positif malgré quelques défaillances dans le chef de certains musiciens du groupe tout au long du voyage.

Il faut rappeler que deux musiciens du groupe ont pris la poudre d'escampette pendant que la tournée musicale n'avait pas encore touché à sa fin. Il s'agit du chanteur Edouard Mbongo Umba dit Edo et du guitariste Manoka Mayambu Los. Jusqu'à présent, ils sont toujours introuvables et n'ont fait aucun signe de vie. Ce comportement a été qualifié d'abus de confiance ou mieux de trahison à l'égard du président Jossart Nyoka Longo. Surtout pour le promoteur de cette tournée musicale qui a placé toute sa confiance au responsable de Zaiko.

Rappelons que c'est depuis le 29 août dernier qu'une délégation de 19 musiciens de Zaiko Langa Langa et Vieux Bombas ont entamé leur tournée par les Etats-Unis d'Amérique. 32 ans après, cette formation musicale a de nouveau retrouvé le pays de l'Oncle Sam où elle a réussi sa mission de défendre la culture à travers la chanson et la danse. De retour à Kinshasa, Nyoka Longo va vite s'atteler aux préparatifs de l'organisation de la célébration du 50ème anniversaire de Zaiko Langa Langa qui a marqué toutes les générations dans l'histoire de la musique en Afrique et dans le monde. Evidemment, l'événement sera de grande taille. La fête s'annonce fracassante pour ses vrais fans qui ont été bercés par les rythmes soukous de ce groupe musical.