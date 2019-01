Congo-Kinshasa: Médard Kankolongo dénonce l'opportunisme autour de Félix Tshisekedi

Il a défendu à corps et à cri Félix Tshisekedi avant, pendant et après les élections. Il l'a fait au moment où nombreux ne croyait pas à son combat et le traitent de tous les noms. Il, c'est Médard Kankolongo, Président du parti politique « Congo en avant » qui a fait le tour des plateaux de télévision pour défendre le programme d'action de l'actuel Président de la République.

Aujourd'hui, ce jeune opposant revient en force pour dénoncer ce qu'il qualifie d'opportunisme politique autour de Félix Tshisekedi. Sans aller par le dos de la cuillère, Médard Kankolongo tend la main au nouveau Président pour un travail de qualité. A La Prospérité, le Président de «Congo en avant» donne des pistes de solutions qui permettront à résoudre le problème de la population congolaise, en général, et de la jeunesse, en particulier. «L'opportunisme en politique n'est pas bon. Nous ne voulons plus le djalelo car, il est important que nous puissions tirer les leçons du passé", insiste-t-il.

Au cours d'une interview à bâtons rompus avec La Prospérité, Médard Kankolongo interpelle le Chef de l'Etat sur les enjeux de l'heure et l'urgence de travailler avec des personnes expérimentées. «On n'envoie pas des stagiaires dans une salle d'urgence », souligne ce jeune opposant qui tient à apporter sa modeste contribution dans la gestion du pays en tendant la main au nouveau Président de la République.

Congo en avant félicite Tshisekedi Félix

De prime à bord, Médard Kankolongo a salué la victoire de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. En tant que contributeur de cette victoire, le jeune opposant rappelle l'urgence de se mettre, sans tarder, au travail.

«Nous félicitons le Président Félix Tshisekedi pas parce que les autres le font par opportunisme, mais parce que nous l'avons accompagné dans cette lutte. Il vous souviendra qu'il y a eu des débats à Kinshasa et à cette époque là, personne ne pouvait lever sa voix pour défendre Félix Tshisekedi, nous l'avons fait parce qu'on croyait au combat du Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui est la cathédrale de la résistance. Nous ne voulons pas aussi encourager les mêmes pratiques que nous avons eu à dénoncer avec le Président sortant, c'est-à-dire, des déclarations si et là de soutient alors que ces mêmes personnes ont traité Félix Tshisekedi de tous les noms lors de la campagne électorale», a-t-il déclaré.

L'urgence de travailler pour le Congo

Le travail dont fait allusion Médard Kankolongo est d'abord pour l'intérêt du Congo et du congolais. A en croire ses propos, il faut mettre de côté les intérêts personnels.

«Tout autour du Président de la République, nous devons nous mettre au travail, pas seulement pour des positionnements individuels, mais travailler surtout pour l'intérêt du Congo et des congolais. Nous devons savoir, de prime à bord, que nous avons des défis à relever. Aujourd'hui, nous avons plus de 75% des jeunes qui sont sans emplois. Je me pose la question de savoir quelle est la politique gouvernementale que nous devons mettre en place pour pallier à ce problème qui ronge la jeunesse. Il y a également les problèmes d'insécurité. Bref, il y a tant des problèmes qui attendent le Président de la République. Aujourd'hui, nous avons une opposition Lamuka, la CENCO, la nébuleuse communauté internationale qui ne joue pas un franc-jeu. Il n'y a que le bilan qui peut sauver le nouveau président de la République. La recette pour faire face à tout ça, c'est d'abord le travail en faveur de cette population qui a élu Tshisekedi», a-t-il interpellé.

En ce qui nous concerne, ajoute-t-il, avec notre parti « Congo en avant », nous devons travailler.

«Le peuple a besoin d'un travail de qualité basé sur les résultats, les résultats de cette alternance doit se faire sentir au niveau de la base. Notre parti a soutenu le Président Tshisekedi avant même la campagne. Nous sommes des Tshisekediste reconnus et nous voulons que le peuple puisse gagner. Nous pensons que la réussite de Félix Tshisekedi dépend aussi de notre parti «Congo en Avant». Vous allez voir que quand les gens se bousculaient pour le positionnement, à l'époque notre parti avait soutenu le candidat numéro 20. Je l'ai rencontré, nous avons échangé avec lui, j'ai compris que l'homme avait la passion du Congo et du congolais, dès lors j'ai décidé de le soutenir avec l'ensemble des cadres et membres de mon parti», poursuit-il.

Changer le système

«Si le Président veut réussir son mandat, il doit obligatoirement changer le système, c'est-à-dire, mettre de côté tout celui ou celle qui pense aux intérêts individuels en lieu et place de penser à la population congolaise. Mon parti est prêt à accompagner le nouveau Président pour qu'ensemble nous puissions travailler dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Vous avez bien suivi le discours du Président de la République, il a bien dit que nous devons à un certain niveau parachever le processus électoral. Nous disons bien sûr c'est ça, mais il y a aussi des préalables qu'il faut mettre en place. Le Président a besoin de l'apport de tout le monde pour réussir sa mission. Nous ne pouvons pas réussir si on ne tire pas les leçons du passé», a-t-il souligné.

Et de poursuivre que vous avez vu les gens qui ont acclamé le Président Kabila et qui sont en difficulté aujourd'hui, le peuple nous montre clairement qu'à partir d'aujourd'hui, si vous ne travaillez pas vous serrez sanctionner.

Congo en avant tend la main à Félix

Il tient à apporter son soutien indéfectible à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi, il se dit prêt à apporter sa pierre. «Mon parti ne viendra pas faire la complaisance, mon parti viendra pour travailler et donner des solutions idoines aux problèmes du congolais. Il vous souviendra que j'ai fait le tour de tous les plateaux de télévision pour défendre le Président de la République. Notre combat avec Félix Tshisekedi n'est pas un combat d'opportunisme, mais un combat engagé pour aider la jeunesse à retrouver sa dignité », a-t-il conclu.