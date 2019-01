Congo-Kinshasa: Gabriel Kyungu - "Moise Katumbi Chapwe ne s'érigera ni en ennemi, ni en obstacle de Félix Antoine Tshisekedi"

"Il n'est pas question de se tromper d'adversaires ! Cessons avec ces petites querelles inutiles, qui tendent à accentuer une scission artificielle entre des acteurs d'un combat commun, une querelle qui ne profite qu'aux fossoyeurs de la démocratie. Moise Katumbi Chapwe, qui a la même lecture de choses ainsi que la même vision des faits, ne s'érigera ni en ennemi, ni en obstacle de Félix Antoine Tshisekedi", déclare le coordonnateur de la coalition Lamuka, aile Grand Katanga, Gabriel Kyungu Wa-Kumwanza.

Il a tenu à apporter de l'éclairci le samedi 26 janvier dernier, au cours d'un point de presse au siège du G7, sur le nouvel environnement politique imbibé dans un contexte tout autre. Malgré qu'à Kinshasa Martin Fayulu continu de réclamer sa victoire sur le scrutin présidentiel de décembre 2018, celui qui présidera le bureau provisoire de l'Assemblée Nationale a certifié que la victoire de Félix Tshisekedi est partagée également par lui ainsi que Moïse Katumbi, car ils ne sont pas et ne pourront jamais être des adversaires politiques. "Que l'on cherche ailleurs les ennemis de Félix Antoine Tshisekedi", lâche-t-il.

N'ayant pipé mot depuis le dernier arrêt de la Cour proclamant la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle, c'est à travers son principal collaborateur que Moïse Katumbi sort de son silence. Il est certes, considéré comme l'un des acteurs phares de Lamuka aligné derrière Martin Fayulu, désigné candidat commun de l'opposition à Genève, mais il demeure également un véritable compère de FATSHI. A l'en croire, il ne s'érige pas en ennemi contre le Président Félix Tshisekedi, car ils ont mené ensemble le même combat : celui de l'alternance au somment de l'Etat et de la lutte contre la dictature.

"Qu'on arrête d'insulter Moïse Katumbi, il ne doit pas mourir en dehors du pays, il doit revenir ici dans son pays natal. Pour ceux qui ne savent pas, Moïse Katumbi, a voté pour Félix Tshisekedi deux fois à Genève, lorsqu'ils sont allés chercher la candidature unique", indique Kyungu Wa-Kumwanza.

Moïse Katumbi, poursuit-il, n'est pas le porte-parole de Lamuka, et moi non plus. "C'est que nous avons dit est suffisant, jamais nous ne pouvons nous ériger en obstacle vis-à-vis de Tshisekedi.

Au moment où la coalition Lamuka conteste avec les dernières énergies les résultats des élections, Kyungu Wa-Kumwanza et Moïse Katumbi, quant à eux, saluent cette victoire du Président de l'Udps.

"Que Félix Tshisekedi soit calme et serein, il a eu un passé avec Moïse Katumbi. Les divergences ne peuvent pas manquer, mais l'essentiel est là. Laissons-nous savourer la joie du peuple qui a voulu ce changement là".

Déclaration de l'Honorable Antoine-Gabriel KYUNGU WA-KUMWANZA à la presse ce samedi 26 janvier 2019, à KINSHASA (CONDENSE)

Ce qu'il convient de noter de manière irréfutable, c'est que les résultats du 30 décembre 2018 ont été une sanction sévère contre le régime sortant.

Notre Peuple a démontré, d'une manière éclatante et sans équivoque, sa volonté d'en finir, une fois pour toutes, avec un système décrié par tous et qui s'est illustré dans :

-L'arbitraire ;

-l'impunité ;

-L'intolérance;

-La violence politique ;

-La privatisation des ressources de l'Etat pour le confort d'une minorité prédatrice, au détriment du bien-être de la population;

Et d'autres abus, en tous genres, que nous ne voulons plus revivre.

Il n'est pas question de se tromper d'adversaires !

Cessons avec ces petites querelles inutiles, qui tendent à accentuer une scission artificielle entre des acteurs d'un combat commun, une querelle qui ne profite qu'aux fossoyeurs de la démocratie.

Ce n'est plus le moment d'alimenter artificiellement la diversion.

L'essentiel est de se focaliser sur la manière dont les leviers du changement seront, effectivement et efficacement, sous le contrôle de celles et ceux qui entendent concrétiser les attentes urgentes et incontournables de notre peuple: Le VRAI CHANGEMENT.

C'est le lieu pour moi de réitérer mon respect filial et indéfectible à l'Eglise Catholique qui a été, notamment dans l'histoire récente de notre pays, aux cotés des faibles et des opprimés face à l'oppression et à la dictature.

Nous n'encouragerons jamais l'ingratitude, ni le manque de respect à l'endroit de ses représentants et de son clergé.

Que l'on cherche ailleurs les ennemis de Félix Antoine Tshisekedi.

Il faut qu'on évite des propos épidermiques procédant de la distraction.

L'heure est grave et les attentes de notre peuple sont immenses, c'est plus que jamais le moment de rechercher la cohésion, l'entente et la solidarité.