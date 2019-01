Congo-Kinshasa: UDPS - Le Collectif des signataires vivants de la lettre de 13 parlementaires prêt à assister le nouveau Président !

Après la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle du dimanche 30 décembre 2018, par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi Tshilombo continue à recevoir des félicitations qui fusent de partout.

Ne pouvant pas rester indifférent, vis-à-vis de cette consécration, le collectif des signataires vivants de la lettre de 13 parlementaires, ayant fondé le parti politique Udps, dont Félix Tshisekedi est le président national, a félicité le nouveau Président de la République. Dans une correspondance adressée au nouveau Chef de l'Etat, dont une copie est parvenue à votre rédaction, ledit collectif se dit être joyeux en apprenant la nouvelle de la victoire du fils d'Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. En même temps, il estime être disponible au cas où l'actuel Chef de l'Etat envisagerait, pour l'intérêt général de la nation, de travailler avec eux. Voici, ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

Son excellence Monsieur le Président démocratiquement élu,

Nous, signataires vivants de la lettre de treize parlementaires et surcroît fondateurs historiques de l'UDPS, avons appris une très grande joie votre victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, en République Démocratique du Congo. Nous vous en félicitons et sommes fiers de vous.

Une telle récompense provenant du peuple Congolais, nous la dédions à tous les combattants qui ont perdu leur vie dont Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire qui, comme vous n'avait cessé de lutter pendant toute cette belle et longue carrière politique.

Il sied de noter que, les résultats publiés par la Ceni dans la nuit du 9 au petit matin du 10 janvier 2019, ont montré à suffisance non seulement la maturité du peuple congolais à voter dans le calme, dans la sérénité et dans la liberté lui accordée, mais aussi et surtout la capacité de démontrer le comportement d'un peuple convaincu de son vrai résultat des urnes dans l'organisation de ce scrutin historique. Nous voici enfin dans l'alternance tant attendue.

Notre volonté par ce message, vous assurer de notre indéfectible attachement et de notre volonté ferme de vous accompagner durant tout ce mandat pour la réalisation de votre programme qui du reste, est salutaire pour la RDC. Nous vous exhortons à plus de courage, plus de sagesse irréversible, face à tous ceux qui observent la situation autrement, oubliant la longue lutte menée par l'UDPS pour l'avènement d'un Etat de droit fondé sur base de la démocratie profonde. C'est un jeu démocratique. A chacun son tour, il faut savoir être patient comme nous l'avons été.

Alors, nous disons au reste du monde que nous accueillons volontiers votre amitié et tendons la main à quiconque ouvrira pour rendre de vie meilleure et prospère au peuple congolais.

Que vive la République Démocratique du Congo !

Que vive l'Etat de droit et de la démocratie profonde !

Que vive le nouveau Président démocratiquement élu !

Le collectif des signataires vivants de la lettre de treize parlementaires ayant fondé l'UDPS

François LUSANGA NGIELE

Charles DIA ONKEN AMBEL

Paul KAPITA SHABANGI

Protais LUMBU MALOBA

Shymphorien MBOMBO LONA LUMPANYA

Rapporteur et porte-parole